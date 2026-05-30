Bị chồng cầu thủ bắt đi ngủ sớm, nữ MC VTV xinh đẹp vẫn lén thức xem Hương Giang và chung kết C1 giữa Arsenal - PSG

Dù bị ông xã Đức Huy "thiết quân luật" yêu cầu đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe, MC Mù Tạt (Huyền Trang) vẫn quyết tâm "vượt rào", lén thức đêm để cổ vũ cho Hương Giang thi Hoa hậu, cùng CLB yêu thích PSG trong trận chung kết nghẹt thở.

Tối 30/5, nữ MC xinh đẹp của VTV - Nguyễn Huyền Trang (biệt danh Mù Tạt) đã khiến người hâm mộ không khỏi bật cười khi chia sẻ về tình huống "dở khóc dở cười" trong gia đình nhỏ của mình. Cụ thể, dù bị ông xã là tuyển thủ quốc gia Phạm Đức Huy bắt đi ngủ sớm, cô nàng vẫn âm thầm thức giấc để theo dõi hai sự kiện nóng nhất đêm: màn trình diễn của Hoa hậu Hương Giang ở đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026 và trận chung kết Champions League nảy lửa giữa PSG và Arsenal.

Là vợ của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, MC Mù Tạt thường xuyên được chồng nhắc nhở về việc duy trì lối sống lành mạnh, đặc biệt là việc đi ngủ đúng giờ để đảm bảo sức khỏe. Tuy nhiên, đêm nay là một ngoại lệ không thể bỏ lỡ đối với nữ MC xinh đẹp. Một bên là sự hiện diện của người đẹp Hương Giang trong một sắc đẹp mang tầm quốc tế, một bên là trận cầu tâm điểm quyết định ngôi vương châu Âu giữa hai gã khổng lồ PSG và Arsenal, Huyền Trang đã quyết định trái lệnh chồng.

MC Mù Tạt trái lời chồng để cổ vũ PSG trong chung kết C1 với Arsenal

Chia sẻ của nữ MC nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm với tinh thần "hết mình vì đam mê" của cô, đồng thời không quên trêu chọc tiền vệ Đức Huy về việc bị bà xã "qua mặt" một cách đầy đáng yêu. Cặp đôi Đức Huy và Mù Tạt luôn nhận được nhiều sự yêu mến bởi tính cách hài hước, lầy lội nhưng không kém phần ngọt ngào. Cuộc sống hôn nhân của chàng tiền vệ hào hoa và nữ MC nhà đài luôn ngập tràn tiếng cười, và những màn "bóc phốt" đáng yêu như thế này càng khiến người hâm mộ thêm phần ngưỡng mộ hạnh phúc của cặp đôi "trai tài gái sắc".