Ngôi sao làng pickleball Việt Robert Huy gia hạn hợp đồng với Kamito đến năm 2031

Ngôi sao làng pickleball Việt Robert Huy kí hợp đồng 5 năm đồng hành với đối tác tài trợ đến năm 2031.

Vận động viên pickleball Robert Huy vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp khi chính thức gia hạn hợp đồng với Kamito đến năm 2031. Đây là sự ghi nhận cho những bước tiến mạnh mẽ của tay vợt sinh năm 2001 trong thời gian qua, đồng thời mở ra cơ hội để anh hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Robert Huy, tên thật là Nguyễn Ảnh Gia Huy, quê An Giang. Trước khi bén duyên với pickleball, anh từng là vận động viên cầu lông chuyên nghiệp và thi đấu cho đội tuyển cầu lông Lâm Đồng. Đến năm 2024, anh quyết định chuyển hướng sang pickleball và nhanh chóng tạo được dấu ấn nhờ lối chơi giàu năng lượng cùng tinh thần thi đấu quyết liệt.

Chỉ trong thời gian ngắn, Robert Huy đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật của phong trào pickleball Việt Nam. Tay vợt 24 tuổi liên tục đạt thành tích cao tại nhiều giải đấu lớn trên cả nước.

Năm 2026 chứng kiến sự thăng tiến mạnh mẽ của Robert Huy khi anh giành chức vô địch nội dung Đôi Nam Open tại Giải Pickleball Siêu Cúp Thép Linh Lộc II, vô địch D-Joy Tour chặng 2 ở nội dung Đôi Nam Nữ Advanced 19+, cùng nhiều danh hiệu khác tại các giải Kootoro lần 1, QTC Open và D-Joy Tour chặng 1.

Bên cạnh những chức vô địch, Robert Huy còn sở hữu hàng loạt thành tích á quân tại các giải đấu uy tín như Lạch Tray Open 2026, Pickleball AllStar 2025, Astra Open 2025, APBA Pickleball hay SS Arena Vũng Tàu.

Không chỉ được đánh giá cao về chuyên môn, tay vợt sinh năm 2001 còn gây ấn tượng nhờ hình ảnh chuyên nghiệp và tinh thần thi đấu máu lửa. Anh được xem là một trong những gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng pickleball Việt Nam, góp phần lan tỏa sức hút của môn thể thao đang phát triển rất nhanh trong những năm gần đây.

Việc ký kết hợp đồng dài hạn đến năm 2031 cho thấy niềm tin lớn dành cho Robert Huy cũng như tiềm năng phát triển của anh trong tương lai. Đây được kỳ vọng sẽ là điểm tựa để tay vợt trẻ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của pickleball Việt Nam trên hành trình hướng tới các sân chơi lớn hơn trong khu vực và quốc tế.