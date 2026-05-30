Bùi Tiến Dũng khoe ảnh với mẹ vợ ngoại quốc trẻ đẹp: Nhìn sắc vóc này ai nghĩ đã là bà ngoại!

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chúc mừng sinh nhật mẹ vợ ngoại quốc, netizen ngỡ ngàng vì "trông như hai chị em!".

Mới đây, trên trang cá nhân, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ khi đăng tải khoảnh khắc ấm áp bên mẹ vợ ngoại quốc kèm lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào. Nam thủ môn viết "Chúc mừng sinh nhật mẹ! Con chúc mẹ luôn hạnh phúc, khỏe mạnh, xinh đẹp và tiếp tục lan tỏa tình yêu thương, sự ấm áp đến mọi người xung quanh. Con yêu mẹ".

Tiến Dũng chúc mừng sinh nhật mẹ vợ

Bà Natalya Leshchishina rạng rỡ ở tuổi trung niên

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh chụp chung của hai mẹ con trên một cung đường thanh bình ở trời Âu đã nhanh chóng "gây bão". Bên cạnh tình cảm gia đình gắn kết, điều khiến cộng đồng mạng trầm trồ hơn cả chính là nhan sắc quá đỗi trẻ trung, rạng rỡ của mẹ vợ nam thủ môn. Diện trang phục mùa đông năng động với áo phao dáng rộng, quần suông và mũ len hồng cá tính, trông bà không hề có khoảng cách tuổi tác với con rể, thậm chí nhiều người còn bình luận trông hai người giống như hai chị em.

Được biết, mẹ vợ của thủ môn Bùi Tiến Dũng tên là Natalya Leshchishina, mang quốc tịch Ukraine. Dù đã bước sang tuổi trung niên và trải qua ba lần sinh nở, bà Natalya vẫn duy trì được sắc vóc vô cùng ấn tượng. Bà sở hữu sống mũi cao, đôi mắt sâu cuốn hút và làn da mịn màng đáng ngưỡng mộ. Mỗi khi xuất hiện chung khung hình với cô con gái là siêu mẫu Dianka Zakhidova, hai mẹ con luôn khiến người xem bối rối vì khó phân biệt ai là mẹ, ai là con. Chính Dianka cũng từng tự hào khẳng định trên trang cá nhân rằng, mẹ cô chính là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới".

Gia đình Tiến Dũng và Dianka có mối quan hệ thân thiết

Nàng WAG Dianka và mẹ như hai chị em

Mẹ Tiến Dũng và mẹ Dianka

Không chỉ có gương mặt thanh tú, mẹ vợ của "thủ môn quốc dân" còn sở hữu gu thời trang vô cùng đa dạng, hiện đại và vóc dáng cao ráo, thon gọn hiếm thấy ở độ tuổi trung niên. Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình "quên thời gian", bà Natalya còn chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ Việt Nam nhờ sự tận tụy, hết lòng vì con cháu. Trước đó, bà từng sang Việt Nam và sinh sống tại TP.HCM gần 2 năm để làm hậu phương vững chắc, phụ giúp vợ chồng Bùi Tiến Dũng chăm lo cho cháu ngoại Danil, giúp hai con yên tâm hoạt động nghệ thuật và thi đấu. Mối quan hệ giữa chàng rể Thanh Hóa và gia đình vợ từ lâu đã vô cùng hòa thuận, khăng khít. Nhiều lần gia đình Tiến Dũng và gia đình vợ cùng sum họp, chụp ảnh vô cùng thân thiết.

