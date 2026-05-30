Khánh Thi tiết lộ sự thật "không màu hồng" về 3 nhóc tỳ, hoá ra đây là lý do nữ hoàng dancesport chưa muốn đẻ thêm

Đằng sau những bộ ảnh lung linh như cổ tích trên mạng xã hội, "nữ hoàng dancesport" Khánh Thi và ông xã Phan Hiển đã phải ngậm ngùi bóc trần thực tế dở khóc dở cười khi nuôi dạy 3 thiên thần nhỏ.

Tổ ấm của Khánh Thi và Phan Hiển từ lâu đã trở thành một trong những gia đình kiểu mẫu được yêu thích nhất nhì showbiz và giới thể thao Việt. Sau khi chào đón thiên thần nhỏ thứ 3, trang cá nhân của cặp đôi càng ngập trạng những khoảnh khắc ngọt ngào, khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ cuộc sống bỉm sữa tưởng chừng như vô cùng hoàn hảo. Thế nhưng mới đây, chính chủ đã tự tay "phá tan" bong bóng mơ mộng của người hâm mộ khi tung ra bằng chứng bóc trần cuộc sống làm mẹ bỉm thực tế không hề lung linh như những gì mọi người vẫn nghĩ.

Cụ thể, Khánh Thi chia sẻ đoạn video hậu trường khi hai anh em Kubi và Lisa chí choé, thẳng thắn chia sẻ: "Đây là sự thật của nhà cháu. Nó không màu hồng như cô chú nghĩ. Thế này mà đẻ nữa thì thành cái chợ".

Kubi và Lisa chí choé ở hậu trường chụp ảnh

Anna là người can ngăn

Lời "than thở" đầy bất lực của bà mẹ ba con xuất phát từ khoảnh khắc tại một buổi chụp ảnh concept mới đây của 3 nhóc tỳ. Thay vì hợp tác tạo dáng nghiêm túc, cô em út Lisa đã lộ rõ bản tính "đại ca" của nhà khi quay sang thẳng tay nhéo anh cả Kubi. Trong tình huống "bất ổn" đó, chị hai Anna lại bất ngờ trở thành người can ngăn hai anh em. Biểu cảm phụng phịu nghiêm nghị của cô bé khiến cư dân mạng vô cùng thích thú và không tiếc lời khen ngợi Anna vì sự hiểu chuyện, biết đứng ra dàn xếp trật tự.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên trật tự "quyền lực" trong nhà Khánh Thi - Phan Hiển đảo lộn. Dù là anh lớn đầy khí thế trên sàn đấu dancesport, Kubi ngoài đời lại là một người anh cực kỳ hiền lành, chiều em và cũng từng nhiều lần phải bật khóc vì bị em gái chọc phá.

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển nổi tiếng với 3 nhóc tỳ cực phẩm

Trong khi đó, em út Lisa dù nhỏ tuổi nhất nhưng lại thường xuyên "bắt nạt" anh hai, đồng thời luôn được chị gái Anna nhường nhịn hết mực. Sự hiếu động và lém lỉnh này khiến ông xã Phan Hiển cũng phải lập tức lên tiếng "bóc phốt" các con với dòng trạng thái đầy ngao ngán: "Không ngày nào yên ổn với 3 bạn báo này".

Út cưng Lisa

Hội bỉm sữa sau khi xem xong bài đăng của cặp đôi đã nhanh chóng tràn vào thả tim và bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc. Nhiều người để lại bình luận khẳng định rằng, chính những khoảnh khắc thực tế, có chút hỗn loạn nhưng ngập tràn tiếng cười và sự chân thật này mới là điều làm nên sức hút đặc biệt của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển. Dù luôn than vãn bị các con "báo" mỗi ngày, song ai cũng hiểu 3 nhóc tỳ cực phẩm này chính là khối tài sản vô giá và là niềm hạnh phúc lớn nhất của cặp đôi tài hoa.