Xem trực tiếp bóng đá PSG vs Arsenal chung kết Champions League trên kênh nào?

Thông tin trước trận đấu giữa Arsenal và PSG.

Trận chung kết Champions League mùa giải 2025/2026 giữa PSG và Arsenal sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày hôm nay (30/05, giờ Việt Nam) được phát sóng trực tiếp trên hệ thống truyền hình TV360 và VTVcab. Liệu đại diện Paris sẽ có lần đầu tiên ghi tên mình vào lịch sử, hay các Pháo thủ London sẽ chính thức bước lên đỉnh châu Âu?

Nhận định trận đấu

Đây là cuộc đối đầu đỉnh cao giữa nhà đương kim vô địch PSG giàu kinh nghiệm và một Arsenal đang sở hữu hàng phòng ngự mạnh nhất châu Âu hiện tại.

Bước vào trận chung kết với tâm thế đương kim vô địch, PSG đang tràn đầy tự tin bảo vệ ngai vàng. Đội bóng nước Pháp đang sở hữu cái duyên đặc biệt khi đối đầu với các đại diện đến từ nước Anh. Thống kê cho thấy, PSG đã có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp tại vòng loại trực tiếp trước các CLB Ngoại hạng Anh. Ở mùa giải trước, chính bản lĩnh già dơ đã giúp đại diện Ligue 1 vượt qua Arsenal ở bán kết để rồi sau đó bước lên đỉnh vinh quang.

Phía bên kia chiến tuyến, Arsenal đang đứng trước cơ hội lịch sử để lần đầu tiên chạm tay vào cúp bạc Champions League. Sức mạnh lớn nhất giúp "Pháo thủ" tiến sâu ở mùa giải năm nay chính là lối chơi kỷ luật và hàng phòng ngự "bê tông cốt thép". Đoàn quân của HLV Mikel Arteta mới chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 6 bàn sau 14 trận đấu. Đáng chú ý, họ là đội duy nhất chưa để thua bàn nào từ các tình huống bóng sống ở vòng loại trực tiếp. Dù chịu tổn thất lớn khi hậu vệ cánh Ben White phải nghỉ thi đấu do chấn thương đầu gối, Arsenal vẫn là một khối gắn kết rất khó bị đánh bại vào lúc này.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội trong quá khứ đang ở thế cân bằng khi mỗi bên đều có 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Các cuộc chạm trán gần đây giữa hai câu lạc bộ thường có thế trận vô cùng chặt chẽ và không có đội nào thắng cách biệt quá 2 bàn.

Theo dự đoán từ siêu máy tính Opta, PSG được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút với 42,4% cơ hội chiến thắng trong 90 phút, trong khi Arsenal là 30,5%. Tuy nhiên, trong một trận chung kết mang tính chất sống còn, mọi con số thống kê chỉ mang tính tham khảo.