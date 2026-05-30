Tiểu thư thành Nam khoe body cực nóng bỏng hậu đám cưới tuyển thủ Văn Thanh, hé lộ thay đổi tinh tế của chàng cầu thủ khi cưới vợ

Đằng sau hình ảnh một nam cầu thủ mạnh mẽ trên sân cỏ, Vũ Văn Thanh khi về nhà lại là một người chồng "cuồng vợ" chính hiệu, khiến cô vợ tiểu thư Bích Hạnh phải dở khóc dở cười tiết lộ thói quen đặc biệt của ông xã.

Sau đám cưới ngọt ngào đình đám MXH hồi giữa tháng 5, cuộc sống hôn nhân của hậu vệ Vũ Văn Thanh và nàng hot girl Trần Bích Hạnh luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Mới đây, người đẹp sinh năm 1993 lại một lần nữa chiếm trọn spotlight khi chia sẻ bức ảnh khoe vóc dáng đồng hồ cát vô cùng nóng bỏng. Bộ cánh cắt xẻ táo bạo giúp cô nàng tôn lên làn da mịn màng và đường cong quyến rũ, chứng minh sắc vóc ngày càng thăng hạng hậu kết hôn, đúng với câu nói "phụ nữ đẹp nhất khi hạnh phúc".

Thế nhưng, điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả lại chính là những tiết lộ của Bích Hạnh về sự thay đổi của Văn Thanh khi bước vào hôn nhân. Theo đó, dù trên sân là một cầu thủ mạnh mẽ, quyết liệt với dáng đứng sừng sững trứ danh, nhưng khi về nhà, Vũ Văn Thanh lại hoá người chồng cực kỳ quấn vợ khi liên tục gọi điện và nhắn tin thúc giục vợ về nhà bằng danh xưng "ba - mẹ" vô cùng ngọt ngào: "Về sớm nhớ", "Ba nhớ mẹ", "Nhớ ăn đấy"...

Bà xã Vũ Văn Thanh gây chú ý với bức ảnh khoe vóc dáng nóng bỏng hậu đám cưới

Ngay cả khi đồng hồ đã điểm 23h đêm, nam cầu thủ vẫn kiên nhẫn thức để nhắn tin hỏi han xem vợ đã về chưa, bất chấp việc cô nàng đang bận "vui hết nấc" cùng bạn bè. Đặc biệt, Bích Hạnh còn chia sẻ về nỗi "khổ tâm" đầy hạnh phúc của mình khi có một ông chồng quá kỷ luật.

Cô cho biết, bình thường Văn Thanh có lịch sinh hoạt cực kỳ nghiêm túc, cứ đúng 21h là kéo rèm và 21h30 đã đi ngủ để đảm bảo thể lực. Thế nhưng, cứ hôm nào vợ đi chơi là anh chàng lại phá lệ, quyết thức bằng được cho đến khi vợ bước chân về đến nhà. Chính vì sợ ông xã thức khuya sẽ ảnh hưởng đến buổi tập luyện ngày hôm sau, nàng tiểu thư đã phải ngậm ngùi "lọ mọ mò về" sớm.

Sự tương phản đáng yêu giữa một ngôi sao sân cỏ đầy dũng mãnh và một người chồng "ngoan ngoãn" chờ cửa vợ ở nhà khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần hài hước của cặp đôi.