Cảnh quay tình tứ của "ông vua tennis" và nữ hoàng nhạc World Cup Shakira

Rafael Nadal vừa tiết lộ một hậu trường cực bất ngờ phía sau màn kết hợp đầy nóng bỏng với Shakira trong MV đình đám Gypsy năm 2010: anh đã phải uống liên tiếp vài shot tequila để lấy bình tĩnh trước khi cởi áo lên hình.

Năm 2010 được xem là mùa giải đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Nadal khi anh lần lượt vô địch French Open, Wimbledon và US Open, hoàn tất Career Grand Slam lịch sử. Thành công vang dội trên sân đấu giúp tên tuổi tay vợt Tây Ban Nha phủ sóng toàn cầu, kéo theo hàng loạt lời mời quảng cáo và truyền hình.

Cũng trong giai đoạn ấy, siêu sao nhạc Latin Shakira đã mời Nadal tham gia MV Gypsy - ca khúc nằm trong album She Wolf. MV nhanh chóng gây sốt nhờ loạt cảnh quay đầy tình tứ giữa hai ngôi sao nói tiếng Tây Ban Nha.

Trong video hiện thu hút hơn 64 triệu lượt xem trên YouTube, Nadal xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn khác lạ: cởi trần, ngồi tựa trên ghế trong khi Shakira quyến rũ nhảy múa xung quanh. Cả hai còn có nhiều phân đoạn ôm ấp, vuốt ve và nằm sát bên nhau trên những tảng đá trước khi kết thúc bằng nụ hôn đầy cảm xúc.

Sự kết hợp táo bạo này từng khiến cộng đồng fan quần vợt xôn xao vì “phản ứng hóa học” quá mạnh mẽ giữa Nadal và Shakira. Không ít người cũng tò mò bạn gái lâu năm của Nadal khi đó - Maria Francisca Perello, người sau này trở thành vợ anh - nghĩ gì khi xem MV.

Trong bộ phim tài liệu RAFA trên Netflix, Nadal thừa nhận bản thân cực kỳ căng thẳng khi phải xuất hiện theo phong cách gợi cảm trước ống kính. “Tôi nhớ lúc quay MV với Shakira, tôi đã phải xin một chai rượu tequila và uống vài shot để bớt run”, Nadal kể lại.

Dù luôn đầy bản lĩnh trên sân đấu, huyền thoại 22 Grand Slam lại không hề thoải mái khi trở thành tâm điểm ngoài đời thực. Sau chức vô địch US Open năm ấy, anh liên tục xuất hiện trên các talkshow và sự kiện truyền thông nhưng vẫn cảm thấy áp lực.

Nadal chia sẻ: “Sau khi thắng US Open, truyền thông trở nên điên cuồng. Nhưng tôi chưa bao giờ thích trở thành trung tâm của sự chú ý".

Người đại diện truyền thông lâu năm của anh, Benito Perez-Barbadillo, cũng xác nhận điều đó. Ông cho biết nhiều đối tác truyền thông thường nghĩ Nadal sẽ thích thú với các hoạt động giải trí, nhưng thực tế tay vợt người Tây Ban Nha chỉ xem đó là một phần công việc bắt buộc.