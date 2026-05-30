Ronaldo cởi trần khoe body 6 múi cuồn cuộn bên vợ đẹp con ngoan trước thềm World Cup

Ronaldo cùng gia đình đi nghỉ dưỡng trước thềm World Cup 2026.

Trước khi bước vào chiến dịch chinh phục đỉnh cao lịch sử cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tại vòng chung kết World Cup 2026, siêu sao Cristiano Ronaldo đã tự thưởng cho mình một khoảng lặng bình yên bên cạnh vị hôn thê Georgina Rodríguez và các con. Chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày này được xem là bước chạy đà tinh thần vô giá để tiền đạo 41 tuổi tích lũy năng lượng, chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ.

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một chiến binh đầy gai góc và áp lực trên sân cỏ, những khoảnh khắc được chia sẻ gần đây đã hé lộ một khía cạnh rất khác của Ronaldo trong vai trò một người cha, một người chồng ngọt ngào. Ronaldo nắm tay con nhỏ đi dạo, siêu sao Bồ Đào Nha cởi trần để lộ body săn chắc cuồn cuộn dù đã ngoài 40.

Kỳ nghỉ này diễn ra ngay sau khi Cristiano Ronaldo trải qua một mùa giải vô cùng thăng hoa và trọn vẹn cùng Al Nassr, nơi anh vừa cùng các đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch Saudi Pro League. Vòng chung kết World Cup 2026 sắp tới tại Mỹ, Canada và Mexico mang một ý nghĩa đối với cá nhân Cristiano Ronaldo khi anh chính thức thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu 6 lần tham dự World Cup.

Nằm ở bảng K cùng các đối thủ CHDC Congo, Uzbekistan và Colombia, Bồ Đào Nha năm nay đến với giải đấu bằng một quyết tâm rất lớn. HLV Martínez cũng chia sẻ đầy xúc động rằng toàn đội sẽ chiến đấu hết mình để tưởng nhớ cố tiền đạo Diogo Jota, người đã không may qua đời trong một vụ tai nạn vào năm 2025. Ở tuổi 41, cúp vàng thế giới chính là mảnh ghép danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của Cristiano Ronaldo. Chuyến nghỉ dưỡng ngọt ngào bên vợ sắp cưới và các con chính là "liều thuốc tinh thần" giúp anh đạt trạng thái tâm lý thoải mái nhất, sẵn sàng bước vào vũ điệu cuối cùng để hoàn thiện di sản bóng đá vĩ đại của đời mình.