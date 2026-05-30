Dàn WAGs Arsenal và PSG "đọ sắc, so tài" nghẹt thở tại Chung kết Champions League

Điểm tên, điểm mặt dàn WAG hứa hẹn bùng nổ khán đài sân Puskas Arena.

Trước giờ bóng lăn tại Budapest, sức nóng của trận Chung kết UEFA Champions League giữa Arsenal và Paris Saint-Germain không chỉ thu hẹp trong phạm vi sân cỏ. Trên các khán đài của SVĐ Puskas Arena, một "cuộc chiến ngầm" khác cũng đang diễn ra vô cùng nảy lửa giữa dàn WAGs tài sắc vẹn toàn của cả hai câu lạc bộ.

Dàn WAGs của tân vương Ngoại hạng Anh – Arsenal từ lâu đã nổi tiếng với sự kết hợp hoàn hảo giữa nhan sắc quyến rũ và sự nghiệp độc lập, tự chủ. Tâm điểm của sự chú ý phía đại diện nước Anh chắc chắn thuộc về Tolami Benson, vị hôn thê của ngôi sao Bukayo Saka. Không chỉ là một trong những nàng WAGs thu hút ống kính truyền thông bậc nhất xứ sương mù, Tolami còn là một chuyên gia PR tài năng với gu thời trang sang trọng, tinh tế. Mỗi lần xuất hiện trên khán đài, cô luôn biết cách chiếm trọn "spotlight" nhờ phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng.

Ghế dự khán của Arsenal còn được hâm nóng bởi Tatiana Trouboul, người vợ mới cưới của thủ thành David Raya. Không chỉ sở hữu thân hình rực lửa của một người mẫu, Tatiana còn là một doanh nhân mát tay khi tự tay sáng lập và điều hành một thương hiệu đồ bơi cao cấp.

Bên cạnh đó là Sophia Weber – bóng hồng gắn bó thanh xuân với tiền vệ Kai Havertz. Nàng influencer người Đức sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng nhưng luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi xuất hiện.

Bổ sung vào "đội hình nhan sắc" của Pháo thủ là vũ công chuyên nghiệp Milly Adams (vợ hậu vệ Ben White) với phong cách cá tính, khỏe khoắn.

Dàn WAGs của PSG cũng quy tụ những gương mặt đình đám từ giới người mẫu, diễn viên cho đến các ngôi sao mạng xã hội quyền lực.

Dẫn đầu thế lực hậu phương nước Pháp là Carol Cabrino, bà xã của trung vệ đội trưởng Marquinhos. Kết hôn từ năm 2016, nữ ca sĩ người Brazil không chỉ là điểm tựa tinh thần mà còn là một trong những nàng WAGs quyền lực nhất phòng thay đồ PSG.

Một cái tên khác đang khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" là Nitsa Tavadze, vợ của ngôi sao Khvicha Kvaratskhelia.

Ngôi sao tiền vệ Joao Neves đang có mối quan hệ với nữ diễn viên người Bồ Đào Nha Madalena Aragao.

Trong khi đó, Victoria Triay (vợ của hậu vệ Lucas Hernandez) lại mang đến một làn gió hoàn toàn khác biệt: từng là một võ sĩ Muay Thái trước khi lọt vào mắt xanh của các thương hiệu thời trang xa xỉ nhờ thân hình săn chắc, nóng bỏng.