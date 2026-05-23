Nàng mẫu tây diện váy sexy khoe chân dài miên man tình tứ bên Bùi Tiến Dũng, xứng danh "nàng WAG đẹp nhất Việt Nam"

Thủ môn Bùi Tiến Dũng và bà xã Dianka Zakhidova vừa khiến dân tình "đứng ngồi không yên" khi xả kho loạt ảnh cực kỳ lãng mạn nhân kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Xuất hiện tại một nhà hàng sang trọng kết hợp biểu diễn nghệ thuật tại Đà Nẵng, cặp đôi trai tài gái sắc nhanh chóng chiếm trọn spotlight nhờ phong cách thời trang đồng điệu và visual điểm 10 không góc chết.

Chiếm trọn sự chú ý trong loạt ảnh chính là vóc dáng chuẩn mẫu của Dianka. Chọn cho mình chiếc đầm đen ôm sát dáng ngắn, chân dài người Ukraine khéo léo khoe trọn đôi chân dài nuột nà thương hiệu cùng đường cong quyến rũ dù đã trải qua một lần sinh nở. Nhìn ngắm sắc vóc này, nhiều khán giả gật gù công nhận Dianka xứng đáng là một trong những nàng WAG sở hữu visual đỉnh nhất làng bóng đá Việt hiện nay.

Không hề kém cạnh bà xã, thủ môn Bùi Tiến Dũng chọn outfit "tone sur tone" đơn giản với áo sơ mi đen nam tính và quần âu thanh lịch. Cặp đôi liên tục dành cho nhau những cử chỉ tình tứ, ánh mắt ngọt ngào ngập tràn hạnh phúc.

Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova chính thức công khai hẹn hò vào năm 2020. Đến tháng 5/2022, cặp đôi tổ chức một đám cưới lãng mạn, riêng tư tại một bãi biển ở Vũng Tàu với sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Cuối năm đó, tổ ấm của hai người trọn vẹn hơn khi chào đón con trai đầu lòng - bé Danil.

Hành trình yêu và cưới của cặp đôi luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ công chúng. Dù khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, Dianka luôn cố gắng học tiếng Việt, tự tay chăm sóc gia đình và là hậu phương vững chắc cho chồng. Ngược lại, Bùi Tiến Dũng nổi tiếng là ông chồng yêu vợ, yêu con khi luôn tranh thủ thời gian rảnh để đỡ đần vợ việc nhà và tháp tùng cô trong các sự kiện giải trí. Sau nhiều năm gắn bó, cuộc sống hôn nhân bình yên, ngọt ngào và sự thăng hạng về nhan sắc của cặp đôi chính là minh chứng cho một tình yêu trọn vẹn.

