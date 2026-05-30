Diễn biến chung kết Champions League: PSG thấp thỏm lực lượng, Arsenal chờ thời cơ lịch sử

Bom tấn cuối cùng của mùa giải: PSG hay Arsenal sẽ bước lên đỉnh châu Âu?

Đội hình ra sân:

PSG xuất phát: Safonov; Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi; João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Dự bị: Chevalier, Marin, Lucas Beraldo, Zabarnyi, Ramos, Kang-in Lee, Hernandez, Mayulu, Dro Fernandez, Barcola, Zaire-Emery, Mbaye.

Đội hình Arsenal: Raya, Muslimra, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Odegaard, Saka, Trossard, Havertz

Dự bị: Arrizabalaga, Timber, Calafiori, Zubimendi, Merino, Norgaard, Eze, Madueke, Dowman, Martinelli, Gyokeres, Jesus

Đội hình chung kết Champions League của Arsenal

Thông tin trận đấu:

PSG và Arsenal tạo nên màn đại chiến được chờ đợi nhất mùa giải khi chạm trán nhau ở chung kết Champions League 2025/26 trên sân Puskas Arena (Budapest, Hungary) lúc 23h hôm nay ngày 30/5 (giờ Việt Nam). Đây là cuộc đối đầu giữa hai trong số những đội bóng có phong độ ấn tượng nhất châu Âu mùa này, đồng thời là cơ hội để cả hai viết tiếp lịch sử theo cách riêng.

Chung kết C1 giữa PSG và Arsenal đang cực nóng (Ảnh: 433)

PSG bước vào trận đấu với tư cách đương kim vô địch Champions League và đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương châu Âu. Đội bóng của HLV Luis Enrique sở hữu hàng công đáng sợ bậc nhất giải đấu khi ghi tới 44 bàn trên hành trình vào chung kết. Đại diện nước Pháp cũng đang duy trì chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp ở vòng knock-out Champions League với 9 chiến thắng và 2 trận hòa.

Tuy nhiên, PSG không có được sự chuẩn bị hoàn hảo về lực lượng. Theo truyền thông Pháp, hậu vệ trụ cột Achraf Hakimi đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương đùi gặp phải từ bán kết. Ngoài ra, tình trạng thể lực của một số ngôi sao như Ousmane Dembele cũng khiến ban huấn luyện đội bóng Paris phải thấp thỏm trước giờ bóng lăn.

Ở phía đối diện, Arsenal mang theo sự hưng phấn lớn sau mùa giải thành công khi chấm dứt 22 năm chờ đợi để đăng quang Ngoại hạng Anh. Đội bóng của Mikel Arteta cũng đang sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất Champions League mùa này khi mới thủng lưới 6 bàn.

Tin vui với Arsenal là nhiều trụ cột đã sẵn sàng trở lại đúng thời điểm quan trọng nhất. HLV Arteta xác nhận Jurrien Timber đủ thể lực để đá chính, trong khi Noni Madueke cũng hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ còn Ben White chưa thể góp mặt vì chấn thương.

Đây mới là lần thứ hai Arsenal góp mặt ở trận chung kết Champions League sau thất bại trước Barcelona năm 2006. Trong khi đó, PSG đứng trước cơ hội trở thành đội bóng Pháp đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu Champions League kể từ khi giải đấu đổi tên.

Cận cảnh cúp UEFA Champions League cùng quả bóng thi đấu chính thức của trận Chung kết UEFA Champions League 2026 giữa Paris Saint-Germain và Arsenal tại sân vận động Puskas Arena (Ảnh: Michael Regan - UEFA/UEFA)

Theo siêu máy tính Opta, PSG được đánh giá nhỉnh hơn với 56% cơ hội vô địch, trong khi Arsenal sở hữu 44% khả năng nâng cúp. Dù vậy, khoảng cách giữa hai đội được xem là rất sít sao, hứa hẹn một trận chung kết cân bằng và khó lường đến những phút cuối cùng.