Lộ khoảnh khắc ngỡ ngàng của tiểu thư Harper Beckham qua góc máy "bất ổn" của Victoria Beckham, còn đâu thiếu nữ xinh đẹp

Victoria chia sẻ loạt ảnh trong kỳ nghỉ trên du thuyền bên gia đình.

Gia đình cựu danh thủ David Beckham vừa khởi động kỳ nghỉ hè thường niên đầy sang chảnh trên du thuyền. Chuyến đi nhanh chóng thu hút sự chú ý khi Victoria Beckham chủ động chia sẻ loạt khoảnh khắc gia đình lên trang cá nhân.

Beckham lựa chọn nghỉ dưỡng trên siêu du thuyền trị giá hàng triệu bảng Anh. Được ví như một "biệt thự nổi", chiếc du thuyền sở hữu đầy đủ tiện nghi xa hoa nhất, giúp gia đình thoải mái tận hưởng. Qua ống kính của Victoria, người hâm mộ được chiêm ngưỡng những góc nhìn chân thực của gia đình nổi tiếng. Nổi bật nhất là khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi quyền lực dưới ánh hoàng hôn.

Khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng Beckham

Cựu danh thủ 51 tuổi cũng chứng minh phong độ đỉnh cao khi cởi trần tắm nắng cùng con trai thứ Romeo trên phao nổi cạnh mạn thuyền. Chuyến đi lần này còn có sự xuất hiện của Kim Turnbull – bạn gái Romeo. Cặp đôi liên tục gắn bó và trò chuyện thân mật trên boong tàu.

Beckham vẫn phong độ bảnh bao

Beckham tắm nắng cùng con trai Romeo

Bên cạnh những khung hình lung linh của bố mẹ và anh trai, cô út Harper Beckham (14 tuổi) lại trở thành tâm điểm theo cách hoàn toàn khác. Trái ngược với hình ảnh thiếu nữ phổng phao được truyền thông khen ngợi trước đó, góc máy của mẹ Victoria lại bắt trọn khoảnh khắc Harper với biểu cảm ngỡ ngàng, đang quấn chặt chiếc chăn len màu rêu. Bức ảnh "dìm hàng" hài hước này khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú vì sự đáng yêu, đời thường của ái nữ nhà Beckham.

Harper bị mẹ dìm không thương tiếc

Loạt ảnh Harper qua ống kính truyền thông

Chuyến đi là cơ hội để gia đình Beckham - Victoria kết nối sau những ngày làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, như thường lệ vẫn vắng mặt vợ chồng con trai cả, niềm vui của gia đình cũng thiếu đi sự trọn vẹn.

Ảnh: IGNV