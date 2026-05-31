Mbappé nhận cái kết đắng ngắt

Kịch bản trớ trêu với Mbappe.

Bóng đá thế giới vừa chứng kiến một trong những kịch bản điên rồ và trớ trêu nhất lịch sử. Paris Saint-Germain (PSG) – đội bóng vốn bị gắn mác "gã nhà giàu vô duyên" tại đấu trường châu lục đã chính thức bước lên ngôi vương Champions League lần thứ 2. Thế nhưng, tâm điểm của sự chú ý không chỉ hướng về chiếc cúp bạc, mà lại đổ dồn vào Kylian Mbappé, người đang khoác áo Real Madrid.

Nhìn lại lịch sử, Mbappé chính là biểu tượng vĩ đại nhất của kỷ nguyên mới tại sân Công viên các hoàng tử. Thi đấu cho PSG từ năm 2017 đến năm 2024, tiền đạo người Pháp đã cống hiến những năm tháng đỉnh cao nhất của thanh xuân. Trong 7 năm gắn bó, anh đem về phòng truyền thống CLB 15 danh hiệu tập thể lớn nhỏ, sáu lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới Ligue 1 và thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 256 bàn thắng, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng thủ đô nước Pháp.

Mbappe đến Real sau khi đội bóng này vô địch Champions League năm 2024 nhưng sau đó là 2 mùa giải liên tiếp không có kết quả tốt (Ảnh: AFP)

Quyết định dứt áo ra đi của siêu sao người Pháp từng được xem là bước đi chiến lược. Mbappé rời PSG vì anh tin rằng PSG không đủ tầm giúp mình hiện thực hóa giấc mơ Champions League và Quả bóng Vàng. Anh chọn Real Madrid như một bến đỗ bảo chứng cho danh hiệu.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Trong khi Real Madrid trải qua một mùa giải bất ổn và bị loại sớm, PSG dưới sự chèo lái của huấn luyện viên Luis Enrique lại lột xác ngoạn mục. Không còn những ngôi sao thích vị kỷ, đội bóng thủ đô nước Pháp chơi một thứ bóng đá tập thể, gắn kết và đầy khát khao. Thành quả là hai chức vô địch Champions League liên tiếp ngay sau kỷ nguyên Mbappé.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, làn sóng châm biếm Mbappé bùng nổ dữ dội. Người hâm mộ liên tục chia sẻ những bức ảnh chế, gọi anh là "kẻ chọn sai nền văn minh". Nhiều bình luận chỉ ra rằng cái tôi quá lớn của Mbappé vô tình là rào cản, và việc anh ra đi vào mùa hè 2024 chính là sự giải thoát giúp PSG tìm lại sức mạnh tập thể. Từ vị thế của một người hùng ra đi tìm thử thách, anh bỗng chốc trở thành tâm điểm của những tiếng cười nhạo.

Sự trớ trêu này đẩy Mbappé vào một giai đoạn áp lực tâm lý cực hạn. Tại Real Madrid, anh chưa thể khỏa lấp được cái bóng quá lớn của các huyền thoại và phải chịu sự kỳ vọng khủng khiếp từ các CĐV. Giờ đây, khi đội bóng cũ lên đỉnh vinh quang mà không cần mình, giá trị và cái tôi của Mbappé đang bị thách thức hơn bao giờ hết.

Bóng đá luôn tàn nhẫn và đầy bất ngờ. Danh hiệu Champions League của PSG là minh chứng cho thấy một tập thể đồng đều luôn mạnh hơn một đội bóng của những cá nhân đơn lẻ. Còn với cá nhân Mbappé, bài học đắt giá này buộc anh phải nhìn nhận lại bản thân. Bản hợp đồng thế kỷ với Real Madrid giờ đây không còn là sàn diễn để anh thong dong nhận danh hiệu, mà đã trở thành một canh bạc buộc anh phải thắng bằng mọi giá trong những mùa giải tiếp theo.