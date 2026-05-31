Những góc tối tranh cãi sau trận chung kết Champions League nghẹt thở: Arsenal mất chức vô địch vào tay PSG

Nhìn lại những tình huống gây tranh cãi trận PSG và Arsenal tại chung kết Champions League.

Cuộc chạm trán giữa đương kim vô địch Paris Saint-Germain và thế lực đang lên Arsenal đã cống hiến cho người hâm mộ 120 phút nghẹt thở. Tỷ số hòa 1-1 sau hai hiệp phụ phản ánh đúng cục diện giằng co của trận đấu. Nhưng việc bản lĩnh trên chấm 11m giúp PSG bảo vệ thành công ngôi vương không thể làm dịu đi những cái đầu nóng. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, giới chuyên môn lẫn truyền thông quốc tế đã lập tức mổ xẻ 4 điểm nóng gây tranh cãi lớn nhất, trực tiếp định đoạt số phận của cả mùa giải Champions League.

Tranh cãi đầu tiên bùng phát ngay trước giờ nghỉ giải lao, thời điểm Arsenal đang tạm dẫn trước 1-0 và tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương. Pháo thủ thành London được hưởng một quả phạt góc bên hành lang cánh phải ngay khi thời gian bù giờ vừa cạn. Tuy nhiên, thay vì cho phép đội bóng Anh thực hiện tình huống cố định cuối cùng, trọng tài chính người Đức Daniel Siebert đã lập tức thổi còi kết thúc hiệp một.

Quyết định mang tính máy móc này kích hoạt sự phẫn nộ từ băng ghế chỉ đạo của Arsenal. HLV Mikel Arteta cùng các học trò đã vây lấy vị vua áo đen để phản ứng dữ dội. Nhiều chuyên gia bóng đá đồng tình rằng ông Siebert đã quá cứng nhắc, bởi trong các trận đấu có tính chất quan trọng, trọng tài thường nới lỏng vài giây để đội bóng thực hiện xong quả phạt góc, nhất là khi nó có thể mở ra một cơ hội ăn bàn rõ rệt ngay trước khi bước vào giờ nghỉ.

Bước ngoặt từ phòng VAR

Bước sang hiệp hai, bước ngoặt lớn nhất trận đấu xuất hiện ở phút 62. Trong một nỗ lực đột phá từ cánh trái, ngôi sao Khvicha Kvaratskhelia bên phía PSG xâm nhập vòng cấm và ngã xuống sau pha va chạm với hậu vệ Mosquera của Arsenal. Trọng tài Daniel Siebert không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ áo đỏ-trắng.

Các góc quay chậm cho thấy tác động của Mosquera là có, nhưng dường như chưa đủ mạnh để khiến cầu thủ người Georgia ngã nhào một cách dễ dàng như vậy. Công nghệ VAR đã vào cuộc và mất gần 3 phút để kiểm tra lại tình huống. Bất chấp những phản ứng gay gắt từ phía Arsenal cho rằng Kvaratskhelia đã chủ động "cài chân" để kiếm phạt đền, quyết định ban đầu vẫn được giữ nguyên. Trên chấm 11m ở phút 65, Ousmane Dembélé lạnh lùng hạ gục David Raya, quân bình tỷ số 1-1 và xoay chuyển hoàn toàn cục diện tâm lý của hai đội.

Bên cạnh các quyết định của vị vua áo đen, chính chiến thuật của HLV Mikel Arteta cũng trở thành tâm điểm chỉ trích của giới chuyên môn. Nhập cuộc thăng hoa với lối chơi pressing rực lửa, Arsenal sớm có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 6 do công của Kai Havertz. Nhưng thay vì tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm kết liễu đối thủ, chiến lược gia người Tây Ban Nha lại chủ động chỉ đạo các học trò lùi sâu, nhường hoàn toàn tuyến giữa cho PSG kể từ cuối hiệp một.

Quyết định chuyển sang thế trận phòng ngự co cụm quá sớm vô tình giúp hàng tiền vệ cực mạnh của PSG, dẫn dắt bởi Vitinha và João Neves, thoải mái kiểm soát không gian và gia tăng áp lực dồn dập. Việc Arsenal từ bỏ lối chơi tấn công sở trường để "chơi dao" trước một đội hình giàu đột biến như PSG được xem là sai lầm chiến thuật lớn nhất của Arteta trong đêm Munich, trực tiếp khiến họ đánh mất thế chủ động.

Kịch tính đẩy lên đỉnh điểm khi hai đội kéo nhau vào loạt sút luân lưu. Arsenal đã chạm một tay vào chức vô địch khi thủ thành David Raya xuất sắc cản phá cú đá của Nuno Mendes ở lượt sút thứ hai. Thế nhưng, lợi thế cực lớn ấy đã bị ném đi bởi những lựa chọn nhân sự đầy bất ngờ từ ban huấn luyện Pháo thủ.

Eberechi Eze, người được tung vào sân thay Havertz ở phút 91, dứt điểm hỏng ăn do áp lực tâm lý quá nặng nề khi chưa kịp bắt nhịp với cường độ trận đấu. Ở lượt sút quyết định, trọng trách lại được giao cho trung vệ Gabriel Magalhães thay vì các cầu thủ tấn công dày dạn kinh nghiệm khác. Cú sút hỏng của Gabriel đã chính thức dâng chiếc cúp bạc cho PSG với tỷ số luân lưu 4-3. Dư luận đặt câu hỏi lớn tại sao Arteta lại đặt số phận đội bóng vào tay một hậu vệ trong thời khắc sinh tử như vậy.

Vượt qua hàng loạt tranh cãi, Paris Saint-Germain dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique đã bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch châu Âu lần thứ hai liên tiếp. Dẫu vậy, đối với Arsenal, thất bại này sẽ còn để lại niềm nuối tiếc khôn nguôi và những cuộc tranh luận kéo dài.