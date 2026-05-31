Sau 8 năm, Xuân Trường mới lại có cảm xúc này ngay trước thềm đám cưới với Ngô Mai Nhuệ Giang

Xuân Trường hạnh phúc vỡ oà, nhận "cú đúp" tin vui.

Tối ngày 30/5, CLB Trường Tươi Đồng Nai đã chính thức lên ngôi vô địch Giải hạng nhất quốc gia 2025/2026 sớm một vòng đấu sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Long An. Danh hiệu này không chỉ giúp đội bóng giành tấm vé thăng hạng lên V.League mùa tới, mà còn mang ý nghĩa lịch sử đối với cá nhân tiền vệ Lương Xuân Trường. Đằng sau chiếc cúp vô địch là những giọt nước mắt nghẹn ngào, nụ cười giải tỏa và một cột mốc cá nhân đầy cảm xúc của ngôi sao gốc Tuyên Quang sau chặng đường dài đầy thăng trầm.

Xuân Trường hạnh phúc khi góp công vào chiến thắng của Trường tươi Đồng Nai (Ảnh: Tuấn Hữu)

Dù là một trong những tiền vệ tài hoa bậc nhất của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam, từng gặt hái nhiều vinh quang ở cấp độ đội tuyển quốc gia như Á quân U23 châu Á 2018 hay Vô địch AFF Cup 2018, nhưng ở cấp độ CLB, Xuân Trường chưa một lần được nâng cao chiếc cúp vô địch. Suốt 11 năm thi đấu chuyên nghiệp trải qua nhiều màu áo từ Hoàng Anh Gia Lai, Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho đến những chuyến xuất ngoại sang Hàn Quốc, Thái Lan, may mắn về danh hiệu cùng CLB luôn ngoảnh mặt với anh. Chính vì vậy, chức vô địch Giải hạng nhất cùng CLB Trường Tươi Đồng Nai chính là chiếc cúp cấp CLB đầu tiên trong sự nghiệp của tiền vệ sinh năm 1995 này. Nó là phần thưởng xứng đáng cho quyết định dũng cảm của anh khi chấp nhận lùi lại một bước, xuống chơi ở sân chơi hạng dưới để tìm lại chính mình.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Xuân Trường đã không giấu nổi sự xúc động. Trên trang cá nhân của mình, anh chia sẻ những hình ảnh ăn mừng cuồng nhiệt, gào thét giải tỏa dưới cơn mưa kèm dòng trạng thái: "8 năm" rồi mới lại ghi bàn. Dù cụm từ "8 năm" được đặt trong dấu ngoặc kép mang tính chất cường điệu để nói về một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhưng nó phản ánh chân thực cơn khát bàn thắng và những áp lực đè nặng lên vai cựu tiền vệ HAGL. Sau những chấn thương dai dẳng, những hoài nghi về phong độ, bàn thắng quý giá này như một lời khẳng định đanh thép rằng anh đã thực sự trở lại. Nhìn hình ảnh anh cởi áo ăn mừng với gương mặt tràn đầy nhiệt huyết, người hâm mộ phần nào thấy lại được hình bóng của một người đội trưởng bản lĩnh năm nào.

Niềm hạnh phúc vỡ oà của Xuân Trường (Ảnh: Tuấn Hữu)

Chia sẻ sau trận đấu, Xuân Trường cho biết: "Tôi và đa số các đồng đội khi quyết định về chơi cho CLB Trường Tươi Đồng Nai đều có mong mỏi lớn nhất là làm sao góp sức để đưa đội thăng hạng. Có thể mọi người cho rằng con đường đi của CLB khá thuận lợi, nhưng tôi nghĩ rằng không có giải đấu nào dễ dàng cả. Ngay từ đầu, chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn. Nhưng với những nỗ lực và sự kỷ luật qua từng buổi tập, tôi nghĩ là những gì đạt được đều là phần thưởng xứng đáng".

Dù mùa giải chưa chính thức khép lại, Xuân Trường đã bày tỏ sự háo hức và đặt mục tiêu lớn cho mùa giải mới: "Tôi luôn mong muốn một ngày trở lại, tiếp tục cạnh tranh với những cầu thủ giỏi nhất V/League và giành chiến thắng để mang lại cảm xúc cho người hâm mộ Trường Tươi Đồng Nai. Đó là mục tiêu lớn nhất của tôi ở mùa giải tới". Chức vô địch này không chỉ là một cột mốc trong bộ sưu tập danh hiệu, mà còn là bệ phóng tinh thần hoàn hảo giúp Lương Xuân Trường tìm lại phiên bản tốt nhất của chính mình, sẵn sàng cho những thử thách khắc nghiệt hơn tại V.League sắp tới. Hơn hết, Xuân Trường nhận cú đúp niềm vui khi vào tháng 6 này anh sẽ tổ chức đám cưới với vợ Ngô Mai Nhuệ Giang sau 4 năm ăn hỏi.

Ảnh: Tuấn Hữu/ FBNV