Quang Vinh đón sinh nhật hạnh phúc bên Mỹ Linh và con gái vừa chào đời

Món quà tuổi mới đặc biệt của hậu vệ Liễu Quang Vinh.

Mới đây, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Liễu Quang Vinh đã chia sẻ những khoảnh khắc đầy ngọt ngào bên tổ ấm nhỏ nhân dịp sinh nhật của mình. Thay vì những buổi tiệc tùng ồn ào, đón tuổi mới năm nay, niềm hạnh phúc lớn nhất của nam cầu thủ sinh năm 1999 chính là sự hiện diện của hai "báu vật" trong đời: bà xã Mỹ Linh và thiên thần nhỏ vừa chào đời.

Ông bố trẻ đã đăng tải loạt ảnh bế con gái nhỏ cùng dòng trạng thái đầy xúc động: "Chúc gia đình chúng ta luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Động lực để ba cố gắng hơn mỗi ngày. Ba yêu con và mẹ nhiều lắm".

Trong những bức hình được chia sẻ, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy vẻ mặt rạng ngời và ngập tràn hạnh phúc của ông bố bỉm sữa khi nhẹ nhàng hôn lên tay con gái, trong khi cô công chúa nhỏ trộm vía vô cùng đáng yêu và đang say ngủ bình yên trong vòng tay mẹ.

Liễu Quang Vinh và hot girl Mỹ Linh được biết đến là một trong những cặp đôi "trai tài gái sắc" đẹp đôi của làng bóng đá Việt. Sau thời gian dài gắn bó, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới hoành tráng vào tháng 9/2025. Hạnh phúc như nhân đôi khi đến tháng 4/2026, hai vợ chồng vỡ òa đón công chúa nhỏ đầu lòng chào đời, đặt tên thân mật ở nhà là bé Bánh Bao (tên khai sinh là Linh Đan, lấy theo tên đệm của mẹ).

Kể từ khi lên chức, cựu trung vệ U23 Việt Nam nhanh chóng gia nhập hội những ông bố "cuồng con" chính hiệu khi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên gia đình. Được biết, do đang trong thời gian điều trị phục hồi chấn thương, Liễu Quang Vinh dành phần lớn thời gian ở nhà để tự tay chăm sóc vợ và phụ giúp các công việc bỉm sữa. Những hình ảnh giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười của gia đình nam cầu thủ hiện đang nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ đồng đội cũng như đông đảo người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Ảnh: FBNV