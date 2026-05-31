Hot boy Lee Kang-in đi vào lịch sử Champions League

Lee Kang-in đi vào lịch sử bóng đá châu Á với chức vô địch Champions League.

Sau chiến thắng kịch tính 4-3 trên chấm luân lưu trước Arsenal, Paris Saint-Germain (PSG) đã bảo vệ thành công ngôi vương UEFA Champions League rạng sáng 31/5. Danh hiệu này không chỉ củng cố vị thế thống trị của đại gia nước Pháp mà còn giúp tiền vệ Lee Kang-in chính thức đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ Hàn Quốc và châu Á đầu tiên sở hữu 2 chức vô địch tại đấu trường danh giá châu Âu.

Lee Kang-in 2 lần vô địch Champions League (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, cú đúp danh hiệu của ngôi sao sinh năm 2001 lại gắn liền với một kịch bản vô cùng đặc biệt. Trong cả hai trận chung kết Champions League liên tiếp (năm 2025 và 2026), Lee Kang-in đều ngậm ngùi ngồi trên băng ghế dự bị và không được HLV Luis Enrique tung vào sân một phút nào. Dẫu vậy, theo quy định của UEFA, tiền vệ người Hàn Quốc vẫn hoàn toàn đủ điều kiện nhận huy chương nhờ những đóng góp quan trọng trong hành trình tiến vào chung kết của PSG, khi anh có 10 lần ra sân và đóng góp 1 đường kiến tạo ở mùa giải năm nay.

Thành tích của Lee Kang-in vô tình gợi lại ký ức về người tiền bối huyền thoại Park Ji-sung. Năm 2008, Park Ji-sung đi vào lịch sử khi cùng Manchester United nâng cao cúp bạc Champions League, nhưng anh thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận chung kết với Chelsea. Ở hai lần lọt vào chung kết sau đó (năm 2009 và 2011) – nơi cựu danh thủ này được HLV Alex Ferguson xếp đá chính "Quỷ đỏ" đều phải nhận thất bại trước một Barcelona quá hùng mạnh.

Dù gặt hái được bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước ở tuổi 25, tương lai của Lee Kang-in tại sân Công viên các Hoàng tử vẫn đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Việc liên tục phải đóng vai trò kép phụ trong các trận cầu đinh tại đấu trường châu Âu và chỉ chủ yếu được sử dụng để xoay tua đội hình tại Ligue 1 đang khiến ngôi sao người Hàn Quốc không khỏi không hài lòng.

Trước bối cảnh muốn tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên để phát triển sự nghiệp, nhiều nguồn tin cho biết Lee Kang-in đang cân nhắc nghiêm túc khả năng chia tay PSG ngay trong mùa hè này, nơi các câu lạc bộ đại gia tại Saudi Arabia đang sẵn sàng trải thảm đỏ cùng những mức đãi ngộ cực khủng để có được chữ ký của anh.