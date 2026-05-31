Dàn WAGs quy tụ ngày CAHN vô địch V.League: Quang Hải trao huy chương cho Chu Thanh Huyền, Võ Nhật Linh cam thường vẫn xinh!

Loạt khoảnh khắc CAHN lên ngôi vô địch V.League 2025/26.
Trong ngày chính thức nhận cúp vô địch V.League 2025/2026 trên sân nhà Hàng Đẫy tối 31/5, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã cống hiến cho người hâm mộ một bữa tiệc bóng đá mãn nhãn khi đánh bại Becamex TP.HCM với tỷ số 2-1
Quang Hải trao huy chương vô địch cho vợ con đến cỗ vũ
Khoảnh khắc hạnh phúc gia đình Quang Hải
Võ Nhật Linh cũng đi từ Nghệ An ra Hà Nội chung vui với chồng. Nàng WAG sinh năm 1998 khoe visual sáng bừng chấp cả camera thường
Gia đình HLV Polking có mặt tại Việt Nam ăn mừng vô địch
Khoảnh khắc vị HLV đưa CAHN lên ngôi vô địch rạng rỡ ăn mừng với người thân
Trung vệ Đình Trọng cùng vợ Huyền Trang và con trai
Bố mẹ và người thân Đình Trọng cũng có mặt chúc mừng
Gia đình, bố mẹ và mẹ vợ Văn Hậu cùng ăn mừng trên bục
Văn Hậu bế con trai Lúa đi tìm Hải My
Dàn cầu thủ CAHN ăn mừng trên bục nhận huy chương
HLV Polking nhận huy chương vô địch
Chiến thắng chung cuộc 2-1 không chỉ làm cho ngày nâng cúp của CLB CAHN thêm phần lung linh, mà còn giúp thầy trò HLV Mano Polking chạm mốc 64 điểm. Thành tích này chính thức san bằng kỷ lục về điểm số trong một mùa giải giải V-League mà CLB Hà Nội từng thiết lập vào năm 2018
Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, lễ đăng quang trang trọng đã được tổ chức, biến Hàng Đẫy thành một đêm hội bóng đá thực sự
Sân Hàng Đẫy như mở hội
Trái ngược với niềm vui của CAHN, bầu không khí ảm đạm đang bao trùm lấy Becamex TP.HCM. Thất bại này khiến họ dậm chân tại chỗ với 21 điểm sau 25 trận
