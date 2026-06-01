"Cam thường" bóc nhan sắc Chu Thanh Huyền: Bế con đến "vẹo sườn" vẫn xinh đẹp cùng Quang Hải ăn mừng chức vô địch

Xuất hiện trên sân cỏ để chia vui cùng ông xã Quang Hải trong ngày CLB Công an Hà Nội (CAHN) đăng quang ngôi vô địch, Chu Thanh Huyền nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của người hâm mộ.

Tối 31/5, CLB Công an Hà Nội đã chính thức nhận cúp vô địch V.League 2025/26 trên sân Hàng Đẫy khi trận đấu cuối cùng trên sân nhà của đội bóng chính thức khép lại. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, không khí ăn mừng đã tràn ngập khắp các khán đài và mặt sân cỏ. Trong khoảnh khắc sôi động ấy, hậu phương vững chắc của các cầu thủ cũng đã nhanh chóng tiến vào sân để chia sẻ niềm vui chung. Gây chú ý nhất trong số đó chính là sự xuất hiện của Chu Thanh Huyền - bà xã tiền vệ Nguyễn Quang Hải, cùng cậu con trai nhỏ Lido.

Qua những thước phim được ghi lại bằng camera thường, Chu Thanh Huyền diện trang phục giản dị nhưng năng động với áo thun đỏ tiếp lửa cho đội bóng, phối cùng quần ngắn trắng trẻo. Vì muốn con trai được cùng bố tận hưởng không khí chiến thắng, cô nàng đã bế con xuống sân chờ Quang Hải ăn mừng. Nhìn hình ảnh Chu Thanh Huyền bế con đến mức dáng đi hơi "vẹo sườn" vì em bé đã khá nặng, nhiều mẹ bỉm sữa tỏ ra vô cùng đồng cảm. Dù vất vả chăm con giữa chốn đông người, người đẹp sinh năm 2000 vẫn giữ được phong thái nhanh nhẹn và chu đáo.

Chu Thanh Huyền lọt "camera thường" khi bế con ra sân ăn mừng cùng Quang Hải (Ảnh: FPT Play)

Đáng chú ý, điều khiến cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi chính là visual cực phẩm của Chu Thanh Huyền qua ống kính không hề chỉnh sửa. Dưới ánh đèn sân vận động gắt và ở góc chụp cận, bà xã Quang Hải vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ làn da trắng phát sáng, căng bóng, mịn màng không tì vết. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao cùng nụ cười rạng rỡ của "mẹ bỉm một con", đôi chân thon gọn đã chứng minh phong độ nhan sắc ngày càng thăng hạng sau khi kết hôn và sinh quý tử.

Ngoài nhan sắc của Chu Thanh Huyền, khoảnh khắc cực đáng yêu của bé Lido - cậu quý tử nhà Quang Hải khi chứng kiến bố bị đau trong trận đấu trước đó cũng gây sốt. Khi Quang Hải nằm sân, Lido trên khán đài liên tục cổ vũ: "Bố Hải cố lên, bố Hải không sao".

Khoảnh khắc bé Lido cổ vũ khi Quang Hải bị đau khiến netizen thả tim rần rần

Điểm nhấn ngọt ngào nhất của buổi tối ăn mừng chính là khoảnh khắc cả nhà ôm nhau đầy tình cảm ăn mừng. Đứng giữa sân bóng, Quang Hải không ngần ngại ôm chặt và trao cho Chu Thanh Huyền huy chương vô địch, ôm chặt vợ con. Cả hai luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc giúp Quang Hải thi đấu thăng hoa trên sân cỏ. Những hình ảnh đời thường, vừa đậm chất gia đình vừa không kém phần mật ngọt này ngay sau khi chia sẻ đã nhận về cơn mưa thả tim cùng hàng loạt bình luận ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng.