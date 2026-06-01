Romeo Beckham tình tứ bên bạn gái nóng bỏng giữa 'biển người' Arsenal đang diễu hành, mặc nỗi đau thua PSG tại Champions League

Cậu hai nhà Beckham tình tứ ôm hôn bạn gái Kim Turnbull giữa làn khói pháo sáng, cùng dàn sao Arsenal ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi!

Mặc cho nỗi thất vọng từ trận thua đáng tiếc tại đấu trường Champions League rạng sáng 31/5 trước PSG, cậu hai nhà Beckham cùng hàng nghìn cổ động viên Arsenal vẫn tạo nên một bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt tại phía bắc London để ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh lịch sử của Arsenal.

Romeo Beckham đã khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ những khoảnh khắc đầy tình cảm bên bạn gái Kim Turnbull. Cặp đôi đã hòa vào biển người hâm mộ cuồng nhiệt để tham gia lễ diễu hành ăn mừng chức vô địch Premier League của CLB Arsenal. Trên trang Instagram cá nhân, chàng người mẫu trẻ hào hứng đăng tải loạt ảnh ghi lại ngày vui của mình giữa đám đông. Trong đó, khoảnh khắc Romeo tự hào khoác trên mình chiếc áo đấu Arsenal, không ngần ngại trao cho bạn gái Kim Turnbull những cử chỉ ôm hôn thắm thiết, thể hiện tình cảm công khai giữa “biển người”.

Romeo cùng bạn gái hoà mình vào dòng người CĐV Arsenal

Romeo là một fan cứng của Arsenal

Màn ăn mừng hoành tráng này chắc chắn đã phần nào xoa dịu nỗi đau của các cổ động viên "Pháo thủ". Trước đó, Arsenal đã lỡ hẹn với chiếc cúp bạc Champions League sau thất bại đầy cay đắng trên chấm phạt đền trước Paris Saint-Germain, dù hai đội đã hòa nhau 1-1 nghẹt thở sau hai hiệp phụ.

Tuy nhiên, thất bại ở sân chơi châu lục hoàn toàn không thể làm giảm đi tinh thần của buổi diễu hành. Ngay khi chiếc xe buýt mui trần chở đội bóng lăn bánh hướng về sân vận động Emirates, chiến tích lên ngôi vương tại giải quốc nội sau 22 năm chờ đợi đã trở thành tâm điểm tuyệt đối. Cả một vùng Bắc London ngập trong làn khói đỏ rực từ pháo sáng và tiếng còi hơi vang dội inh ỏi.