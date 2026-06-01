Bạn gái Neymar gây choáng với màn đáp trực thăng đến sân tập tuyển Brazil trước thềm World Cup 2026

Bruna Biancardi cùng hai con gái gây chú ý khi đáp trực thăng đến thăm Neymar tại đại bản doanh tuyển Brazil.

Theo Marca, Neymar mới đây đã có một ngày tập luyện đầy cảm xúc khi nhận được sự cổ vũ đặc biệt từ gia đình ngay tại trung tâm huấn luyện Granja Comary của đội tuyển Brazil. Trong buổi tập mở cửa dành cho người thân các tuyển thủ, Bruna Biancardi xuất hiện cùng hai cô con gái Mavie và Mel để tiếp thêm tinh thần cho ngôi sao 34 tuổi. Đáng chú ý, mẹ con Bruna đã đến bằng trực thăng, tạo nên màn xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn.

Ngay khi bước xuống từ trực thăng, Bruna cùng các con nhanh chóng trở thành tâm điểm tại khu huấn luyện của Seleção. Hình ảnh người đẹp Brazil dắt tay hai con gái tiến vào sân tập để gặp Neymar khiến nhiều người hâm mộ thích thú. Không ít khán giả có mặt đã ghi lại khoảnh khắc đoàn tụ ấm áp của gia đình tiền đạo nổi tiếng.

Bạn gái của Neymar Jr., Bruna Biancardi, đáp trực thăng cùng các con gái để cổ vũ cho ngôi sao Brazil (Ảnh: X)

Sự xuất hiện của Bruna và các con mang ý nghĩa đặc biệt với Neymar trong bối cảnh anh đang nỗ lực khẳng định vai trò đầu tàu của đội tuyển quốc gia. Những năm gần đây, sự nghiệp của cựu ngôi sao Barcelona liên tục bị ảnh hưởng bởi các chấn thương, khiến anh nhiều lần phải đối mặt với áp lực cả ở cấp CLB lẫn đội tuyển.

Chính vì vậy, sự đồng hành của gia đình được xem là nguồn động viên tinh thần quan trọng đối với chân sút người Brazil. Trong khi người hâm mộ thường chỉ nhìn thấy hình ảnh Neymar trên sân cỏ, những khoảnh khắc đời thường như thế này lại cho thấy một góc rất khác của siêu sao bóng đá - người luôn nhận được sự hậu thuẫn từ những người thân yêu nhất.

Dù chiếc trực thăng mang đến phần nào sự chú ý cho sự kiện, điều khiến nhiều người xúc động hơn cả vẫn là những tương tác gần gũi giữa Neymar với vợ và các con. Các ống kính liên tục hướng về gia đình nhỏ của anh, ghi lại những hình ảnh thân mật hiếm hoi giữa bầu không khí tập luyện căng thẳng của đội tuyển Brazil.

Buổi tập mở cửa không chỉ giúp các cầu thủ có thêm thời gian bên gia đình mà còn tạo cơ hội để người hâm mộ được chứng kiến những khoảnh khắc đời thường phía sau ánh hào quang sân cỏ. Với Neymar, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này dường như đã trở thành liều thuốc tinh thần quý giá trước khi anh cùng tuyển Brazil bước vào những nhiệm vụ quốc tế quan trọng phía trước.

Sự xuất hiện của Bruna Biancardi cùng hai con gái đã tạo nên một trong những hình ảnh đẹp nhất tại Granja Comary, đồng thời cho thấy rằng ngay cả những ngôi sao hàng đầu thế giới cũng luôn cần một điểm tựa tinh thần từ gia đình.