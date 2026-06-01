Ngó lơ "rạn nứt" với cậu cả Brooklyn, nhà Beckham - Victoria rầm rộ lăng xê cậu hai Romeo làm ông chủ hãng thời trang

Vợ chồng David Beckham hết lòng ủng hộ dự án của con trai thứ 2 Romeo Beckham.

Cựu danh thủ David Beckham cùng biểu tượng thời trang Victoria Beckham mới đây đã có màn xuất hiện đầy ấn tượng tại London để ủng hộ cho cậu con trai thứ hai, Romeo Beckham, trước thềm ra mắt thương hiệu quần áo cá nhân.

Sau khi quyết định giã từ sự nghiệp quần đùi áo số để rẽ hướng sang thị trường người mẫu và thiết kế, Romeo Beckham (23 tuổi) đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để trình làng bộ sưu tập đầu tay vào tháng 6. Thương hiệu thời trang của anh định hình theo phong cách trang phục thể thao mang hơi hướng đơn giản rất thịnh hành trong giới trẻ.

Cả gia đình ủng hộ Romeo với dự án mới

Để quảng bá cho cột mốc đặc biệt của con trai, cả gia đình Beckham đã cùng khoác lên mình các thiết kế nằm trong bộ sưu tập mới khi xuất hiện trước công chúng. Cựu siêu sao Manchester United, David Beckham tỏ ra vô cùng hào hứng khi diện chiếc áo khoác thể thao retro màu sắc nổi bật, kết hợp ăn ý cùng phong cách năng động của Romeo.

Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý lại thuộc về phản ứng hài hước của Victoria Beckham. Là một nhà thiết kế hàng đầu thế giới vốn trung thành với gu thời trang thanh lịch, tối giản và sang trọng, cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls đã thẳng thừng "từ chối" mặc chiếc áo khoác thể thao retro của con trai. Thay vào đó, bà Beck lựa chọn một chiếc áo phông trắng đơn giản nhưng tinh tế nằm trong dòng sản phẩm cơ bản của Intra, khéo léo giữ vững hình ảnh quý phái thường thấy nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc vai trò "hậu phương" vững chắc cho con.

Những thiết kế thời trang mới của Romeo sắp ra mắt

Sự kiện ra mắt này đánh dấu bước đi độc lập và nghiêm túc của Romeo Beckham trong làng mốt thế giới, sau hàng loạt bản hợp đồng đại sứ thành công với các nhà mốt xa xỉ như Burberry hay vị trí người mẫu càn quét sàn diễn của Willy Chavarria. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ tầm ảnh hưởng toàn cầu của bố mẹ, thương hiệu mới của cậu hai nhà Beckham được kỳ vọng sẽ tạo nên một cú hích lớn ngay khi vừa ra mắt. Cách vợ chồng Beckham ủng hộ con trai thứ 2 giống như cách mà họ từng làm với con trai cả Brooklyn Beckham trước đây. Tuy nhiên, do những mâu thuẫn giữa vợ chồng Brooklyn và bố mẹ chồng, hiện tại mối quan hệ của hai bên đã không còn thân thiết. Brooklyn thậm chí còn từ mặt bố mẹ đẻ và cắt đứt liên lạc với cả các em trong gia đình.

