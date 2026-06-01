Vì sao thủ gốc Việt 1.300 tỷ dự World Cup 2026 không khoác áo tuyển Việt Nam?

Cầu thủ gốc Việt - Ibrahim Maza được triệu tập tham dự World Cup 2026.

Vòng chung kết World Cup 2026 chuẩn bị khởi tranh cũng là lúc người hâm mộ bóng đá Việt Nam đổ dồn sự chú ý vào một cái tên đặc biệt - Ibrahim Maza. Tiền vệ sinh năm 2005 mang 2 dòng máu cha là người Algeria, mẹ là người Việt Nam vừa chính thức có tên trong danh sách triệu tập của đội tuyển quốc gia Algeria tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở tuổi 20, tài năng trẻ này không chỉ hiện thực hóa giấc mơ World Cup mà còn đang trở thành tâm điểm chuyển nhượng của bóng đá châu Âu.

Trước khi quyết định cống hiến cho màu áo đội tuyển quê cha, Ibrahim Maza từng đứng trước nhiều sự lựa chọn khi sở hữu cả quốc tịch Đức. Đại diện VFF cũng từng chủ động liên hệ nhằm thuyết phục anh trở về thử sức với bóng đá Việt Nam. Dù thừa nhận có tình cảm đặc biệt với quê hương của mẹ, thần đồng này sau cùng đã lựa chọn Algeria vì mục tiêu chuyên môn dài hạn và mong muốn lớn nhất là dự World Cup. Maza cũng thẳng thắn chia sẻ việc anh không chọn đội tuyển Đức – nơi anh lớn lên và rèn luyện là do tuyến tiền vệ đang quá chật chội với các ngôi sao đẳng cấp thế giới khiến cơ hội cạnh tranh vị trí trở nên vô cùng khốc liệt.

Maza được triệu tập lên tuyển Algeria (áo đen)

Quyết định chọn Algeria nhanh chóng chứng minh là bước đi đúng đắn cho sự nghiệp của Maza. Sau 13 lần ra sân và bỏ túi 2 bàn thắng ở cấp độ quốc tế, anh đã khẳng định vững chắc vị trí của mình trong đội hình này tham dự World Cup. Bước đệm lớn này đến từ phong độ bùng nổ của tiền vệ trẻ trong màu áo Bayer Leverkusen tại giải VĐQG Đức (Bundesliga) mùa giải qua. Với 28 lần ra sân (20 lần đá chính), ghi 3 bàn và có 4 đường kiến tạo, Maza trở thành thứ vũ khí đa năng nguy hiểm bậc nhất nhờ khả năng chơi tốt từ tiền vệ công, dạt cánh cho đến trung phong.

Màn trình diễn chói sáng tại trời Âu đã đẩy giá trị chuyển nhượng của ngôi sao gốc Việt tăng phi mã từ 25 triệu euro lên tới 45 triệu euro (khoảng 1.300 tỷ đồng), biến anh thành cầu thủ gốc Việt đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới. Sức hút của Maza lớn đến mức gã khổng lồ xứ Catalonia – CLB Barcelona được cho là đang ráo riết vào cuộc để săn đón chữ ký của tài năng trẻ này ngay trước thềm World Cup.

Maza khoác áo CLB Bayer Leverkusen

Tại ngày hội bóng đá thế giới năm nay, Ibrahim Maza và các đồng đội ở tuyển Algeria sẽ nằm chung bảng đấu đầy thử thách với Argentina, Áo và Jordan. Dù không khoác áo ĐT Việt Nam, hành trình bước ra ánh sáng của ngôi sao mang dòng máu Việt tại World Cup 2026 chắc chắn vẫn sẽ nhận được sự quan tâm và cổ vũ lớn từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam.