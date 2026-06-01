Bạn gái TikToker 3,7 triệu follow của hậu vệ U23 Minh Phúc lộ diện, nhan sắc cam thường thế nào so với ảnh tự đăng?

Hiếm hoi nàng WAG Hoàng Lan Anh - bạn gái hậu vệ Phạm Minh Phúc xuất hiện trên sân vận động.

Tối ngày 31/5, sân vận động Hàng Đẫy bùng nổ trong không khí lễ hội khi câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch V.League mùa giải 2025/26. Giữa dàn ngôi sao và những khoảnh khắc ăn mừng cuồng nhiệt của các cầu thủ, sự xuất hiện của hot TikToker Hoàng Lan Anh – bạn gái của tiền vệ trẻ Phạm Minh Phúc đã nhanh chóng thu hút toàn bộ sự chú ý.

Lan Anh hiếm hoi xuất hiện công khai cùng bạn trai cầu thủ

Xuất hiện dưới sân cỏ để chúc mừng bạn trai, Lan Anh diện chiếc áo phiên bản đặc biệt mừng chức vô địch của CLB CAHN kết hợp với trang phục năng động. Cặp đôi cùng nắm tay nhau đầy hạnh phúc, trong khi Minh Phúc tự hào khoe tấm huy chương vàng danh giá trên ngực áo. Khoảnh khắc ngọt ngào này ngay sau đó đã chiếm trọn "spotlight" trên các diễn đàn mạng xã hội.

Bạn gái Minh Phúc qua góc máy camera thường

Không chỉ được biết đến với danh xưng "bạn gái cầu thủ", Hoàng Lan Anh vốn là một gương mặt vô cùng quen thuộc và có sức ảnh hưởng lớn đối với giới trẻ hiện nay. Sinh năm 2004, cô nàng đang sở hữu tài khoản TikTok cá nhân thuộc hàng "khủng" với hơn 3,7 triệu lượt theo dõi cùng hàng chục triệu lượt yêu thích. Lan Anh thường xuyên "gây bão" mạng xã hội nhờ những đoạn clip bắt trend nhảy và hát nhép vô cùng thần thái, mượt mà. Bên cạnh việc sáng tạo nội dung, hotgirl sinh năm 2004 hiện đang là sinh viên trường Đại học Phương Đông (Hà Nội). Nhờ sở hữu gương mặt xinh xắn, ngọt ngào cùng vóc dáng nhỏ nhắn, cô còn hoạt động năng nổ với vai trò KOC và người mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng thời trang. Bên cạnh đó, Lan Anh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ gu thời trang biến hóa đa dạng, dễ dàng chuyển đổi từ hình ảnh một "tiểu thư" dịu dàng, nữ tính sang phong cách đường phố năng động, cá tính.

Ảnh Lan Anh tự đăng trên trang cá nhân, nhan sắc của cô nàng bên ngoài không khác gì so với trên mạng

Chuyện tình của Minh Phúc và Lan Anh đã kéo dài bền bỉ suốt 4 năm, bắt đầu từ khi cả hai mới 18 tuổi và Minh Phúc vẫn còn là một cầu thủ nỗ lực tìm chỗ đứng ở đội trẻ. Lan Anh chính là điểm tựa tinh thần vững chắc để Minh Phúc liên tục bứt phá trong sự nghiệp, từ một cầu thủ trẻ vươn lên tỏa sáng rực rỡ trong màu áo U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 Châu Á hồi đầu năm, trước khi cùng CLB CAHN bước lên đỉnh vinh quang V.League vào cuối tháng 5.