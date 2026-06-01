Ảnh thực tế căn biệt thự 500 m2 giá hàng chục tỷ của tuyển thủ Văn Đức và nàng WAG xinh nhất Nghệ An

Cơ ngơi chục tỷ bề thế của Phan Văn Đức và Võ Nhật Linh: Lộ cả ảnh thiết kế lẫn tiến độ thi công "khủng".

Không chỉ khiến dân tình ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc bên tiền đạo Phan Văn Đức, Võ Nhật Linh - nàng WAG sắc sảo xứ Nghệ - mới đây còn làm cõi mạng "choáng váng" khi chính thức hé lộ bản thiết kế và tiến độ xây dựng của căn biệt thự 500m² trị giá hàng chục tỷ đồng.

Bước ra từ danh xưng "cô giáo mầm non hotgirl", Võ Nhật Linh luôn duy trì vị trí top đầu trong danh sách những nàng WAGs sở hữu nhan sắc ngọt ngào nhất làng bóng Việt. Dù đã trải qua hai lần sinh nở, sắc vóc đời thường của bà xã Phan Văn Đức vẫn khiến hội chị em phải thầm ghen tị. Không cần son phấn cầu kỳ hay váy áo lộng lẫy, nét đẹp dịu dàng, mặn mà của "gái hai con" vẫn đủ sức đốn tim người đối diện. Sự thấu hiểu và khéo léo của cô chính là điểm tựa vững chắc để Phan Văn Đức liên tiếp gặt hái vinh quang trên sân cỏ, mà khoảnh khắc cả hai cùng nâng cao chiếc cúp vô địch V.League danh giá chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự đồng lòng của hai vợ chồng.

Nhan sắc đời thường của Võ Nhật Linh bên Phan Văn Đức mừng CAHN vô địch tối 31/5 (Ảnh: Hải Đăng)

Sự ngọt ngào trong hôn nhân của cặp đôi nay lại càng thêm trọn vẹn khi họ chuẩn bị đón chào một cột mốc lớn về tài sản. Qua hình ảnh được chia sẻ, người hâm mộ đã có cái nhìn cận cảnh đầu tiên về cơ ngơi hoành tráng mà cả hai đang dốc công xây dựng. Bản vẽ phối cảnh 3D hé lộ một căn biệt thự mang phong cách hiện đại, tinh tế với không gian mở, mặt tiền sang trọng và khu vực đỗ xe rộng rãi. Từng chi tiết nhỏ như hàng rào đá, hệ thống đèn ấm áp cho đến những khóm hoa cẩm tú cầu trước cổng đều cho thấy gu thẩm mỹ tinh tế và sự đầu tư chăm chút của gia chủ.

Đáng chú ý hơn cả là bức ảnh thực tế ghi lại tiến độ thi công nhộn nhịp tại công trường. Căn biệt thự có diện tích lên tới 500m² hiện đã hoàn thành phần thô cơ bản và đang tiến hành đổ trần các tầng cao. Nhìn vào quy mô bề thế với hệ thống cột kèo kiên cố, ai nấy đều phải trầm trồ trước khối tài sản "khủng" trị giá mấy chục tỷ đồng mà vợ chồng Văn Đức tích lũy được ở độ tuổi còn rất trẻ.

Đây không chỉ là thành quả sau những năm tháng cống hiến hết mình cho nền bóng đá nước nhà của chân sút sinh năm 1996, mà còn là trái ngọt từ sự vun vén, mát tay trong kinh doanh của nàng WAG đảm đang Võ Nhật Linh. Căn biệt thự hứa hẹn sẽ là tổ ấm lý tưởng, đánh dấu một nấc thang hạnh phúc mới của gia đình nhỏ.