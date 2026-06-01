Bà của Faker bị đe doạ sát hại, cảnh sát mở cuộc điều tra

Thông tin khiến người hâm mộ của Faker lo lắng.

Cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc đang chấn động trước thông tin bà của tuyển thủ huyền thoại Lee Sang-hyeok (Faker) trở thành mục tiêu của một lời đe dọa giết người trên mạng. Theo truyền thông Hàn Quốc, ngày 31/5, một bài đăng xuất hiện trên diễn đàn trực tuyến với nội dung đe dọa sát hại bà của Faker. Không lâu sau đó, cùng tài khoản này tiếp tục đăng tải thông tin đe dọa thực hiện một vụ tấn công bằng dao tại khu vực ga Irwon, quận Gangnam, Seoul. Các bài viết nhanh chóng bị gỡ bỏ nhưng đã khiến dư luận nước này hết sức lo ngại.

Bà của Faker bị doạ giết khiến công chúng Hàn Quốc xôn xao

Ngay sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát Seoul đã mở cuộc điều tra khẩn cấp nhằm xác định danh tính người đăng tải các nội dung đe dọa. Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra tại những địa điểm được nhắc đến trong bài viết để phòng ngừa nguy cơ xảy ra sự việc ngoài ý muốn.

Vụ việc khiến cộng đồng game thủ và người hâm mộ T1 vô cùng phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng việc nhắm mục tiêu vào người thân của một tuyển thủ eSports đã vượt xa mọi giới hạn và cần phải bị xử lý nghiêm khắc.

Faker từ lâu được xem là biểu tượng lớn nhất của Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Trong hơn một thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp, ngôi sao sinh năm 1996 không chỉ sở hữu bảng thành tích đồ sộ mà còn nổi tiếng với hình ảnh chuẩn mực, gần như không vướng vào bất kỳ bê bối cá nhân nào.

Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát Hàn Quốc vẫn đang tích cực truy tìm người đứng sau các bài đăng đe dọa. Chưa có thông tin cho thấy nghi phạm đã bị bắt giữ hay có hành động thực tế nào nhằm thực hiện những lời đe dọa nói trên.