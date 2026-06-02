Võ sĩ quyền Anh bị cáo buộc ngoại tình với 5 người phụ nữ trong thời gian hôn nhân, cách trả đũa cực gắt của người vợ càng gây sốc

Drama tình ái bủa vây võ sĩ từng vô địch thế giới.

Cựu vô địch quyền Anh thế giới Amir Khan đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi hàng loạt cáo buộc đời tư nghiêm trọng xuất hiện trong các tài liệu pháp lý mới được đệ trình lên Tòa án Tối cao Anh.

Theo hồ sơ mà truyền thông Anh tiếp cận được, Khan bị cáo buộc đã có những mối quan hệ không phù hợp với ít nhất 5 phụ nữ khác nhau trong thời gian hôn nhân với Faryal Makhdoom. Một trong những cáo buộc gây sốc nhất cho rằng cựu võ sĩ từng bí mật ghi hình cảnh quan hệ tình dục với một phụ nữ mà không có sự đồng ý của cô.

Những thông tin này xuất hiện trong phần bào chữa của nhà hoạt động nữ quyền Faaryal Hussain, người đang bị vợ chồng Khan kiện vì tội phỉ báng. Bà Hussain là người điều hành nhóm vận động Our Voice và từng công khai chia sẻ các lời tố cáo từ nhiều phụ nữ trên mạng xã hội cũng như trong một podcast vào năm 2023.

Theo hồ sơ, một số phụ nữ cho biết họ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tâm lý sau những tương tác với Khan. Trong đó, có người khẳng định từng bị đe dọa và rơi vào trạng thái tuyệt vọng đến mức nghĩ đến việc tự tử.

Một phụ nữ được gọi là "Người phụ nữ B" khai rằng cô quen Khan qua Snapchat vào năm 2022 trước khi hai người chuyển sang liên lạc trên WhatsApp, Instagram và TikTok. Theo lời kể, Khan thường than phiền về cuộc hôn nhân không hạnh phúc, gửi những hình ảnh nhạy cảm và nhiều lần mời cô sang Dubai. Hai người được cho là đã có quan hệ tình dục đồng thuận ít nhất hai lần.

Tuy nhiên, người phụ nữ này cáo buộc rằng trong một lần gặp mặt, Khan đã bí mật quay video cảnh quan hệ dù cô nhiều lần phản đối và cố che mặt khi phát hiện ra. Hồ sơ cũng cho biết sau khi sự việc bị phát hiện, người vợ hợp pháp - Faryal Makhdoom - đã liên hệ và có những lời lẽ xúc phạm đối với cô.

Một trường hợp khác, được gọi là "Người phụ nữ A", là chuyên viên làm đẹp kiêm người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô cho biết bắt đầu liên lạc với Khan từ tháng 5/2023 qua Instagram. Theo hồ sơ, Khan từng hứa hỗ trợ tài chính 20.000 bảng Anh, mời cô tới Dubai và gửi hình ảnh riêng tư. Khi cô từ chối gửi ảnh khỏa thân, Khan đã nhắc đến việc biết người quen tại quê nhà của cô, khiến cô cảm thấy bị đe dọa.

Sau khi câu chuyện bị báo chí phanh phui, Khan đã đưa vợ tới nghỉ dưỡng tại Mykonos bằng máy bay riêng và công khai xin lỗi. Tuy nhiên, sau đó anh tuyên bố mình là nạn nhân của một vụ tống tiền. Hồ sơ bào chữa cho rằng động thái này khiến người phụ nữ A trở thành mục tiêu công kích trên mạng xã hội và rơi vào tình trạng trầm cảm nghiêm trọng.

Ngoài ra, các tài liệu còn đề cập tới một số phụ nữ khác từng nhận tin nhắn mang nội dung tình dục từ Khan hoặc bị bà Makhdoom liên hệ sau khi phát hiện các cuộc trò chuyện với chồng mình. Một trường hợp được cho là đã nhận lời cảnh báo với nội dung đe dọa "nêu tên và bêu xấu", trong khi một phụ nữ khác khẳng định bà Makhdoom từng nhắn rằng sẽ "hủy hoại" cô nếu tiếp tục liên lạc với Khan.

Về phía mình, vợ chồng Amir Khan phủ nhận toàn bộ các cáo buộc. Họ cho rằng những thông tin được đưa ra là "sai sự thật, mang tính phỉ báng và ác ý". Theo đơn kiện, các phát ngôn của bà Hussain đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng cũng như lợi ích kinh tế của họ.

Vợ chồng Khan còn cho rằng các tranh cãi này đã góp phần khiến chương trình truyền hình thực tế về gia đình họ không được tiếp tục sản xuất, đồng thời ảnh hưởng đến những cơ hội nghề nghiệp khác của bà Faryal Makhdoom.

Hiện vụ kiện dự kiến sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 1 năm tới, trong khi vợ chồng Khan đang yêu cầu tòa án ban hành lệnh ngăn bà Hussain tiếp tục đăng tải các cáo buộc liên quan.