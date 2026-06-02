Sức hút đặc biệt của Neymar

Đội tuyển Brazil vừa có trận đấu giao hữu trước thềm World Cup, không thi đấu nhưng Neymar vẫn cực hot trên sân.

ĐT Brazil vừa dễ dàng đánh bại Panama với tỉ số 6-2 để chạy đà cho World Cup 2026. Neymar ngồi ngoài trận này vì chưa hồi phục chấn thương. Tuy nhiên, sự xuất hiện của siêu sao Brazil đã tạo sự chú ý đặc biệt. Ngay sau trận đấu, dù thất bại với tỉ số đậm nhưng nhiều cầu thủ Panama đã chạy đến phía Neymar để xin chụp ảnh kỷ niệm. Trước đó, Neymar xuất hiện cũng đã khiến CĐV có mặt trên sân thích thú, tạo không khí cuồng nhiệt. Dù liên tục chấn thương và vắng mặt ở đội tuyển quốc gia nhưng Neymar vẫn khẳng định sức hút riêng biệt mà các cầu thủ khác ở Brazil chưa để đạt tới.

Neymar được săn đón trong trận giao hữu (Ảnh: ESPN)

Về vấn đề thể lực và phong độ của Neymar, trước sự phỏng vấn dồn dập từ các phóng viên, HLV Ancelotti cho biết:

"Từ giờ cho đến World Cup, tôi muốn tạo thêm một chút kịch tính, nếu không chúng ta sẽ chẳng còn gì để bàn luận... Bởi vì chủ đề về Neymar đã kết thúc rồi", Ancelotti hóm hỉnh chia sẻ, ám chỉ việc truyền thông nên bớt "săm soi" số 10 và hướng sự tập trung sang các nhân tố khác của đội bóng.

Tuy nhiên, đằng sau những lời đùa vui đó là một triết lý quản trị vô cùng nghiêm túc của Ancelotti trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ông khẳng định rằng Neymar, bất chấp vị thế của một ngôi sao lớn và những đóng góp lịch sử cho bóng đá xứ Samba, sẽ không nhận được bất kỳ đặc quyền nào. Siêu sao này sẽ phải nỗ lực giành vị trí chính thức như mọi cầu thủ khác. Thuyền trưởng người Ý nhấn mạnh Neymar sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm ngang bằng với 25 tuyển thủ còn lại trong danh sách triệu tập: "Màn trình diễn trên sân cỏ sẽ quyết định ai là người thi đấu".

Neymar sẽ phải cạnh tranh sòng phẳng với các đồng đội ở Brazil (Ảnh: BRF)

Quan điểm của Ancelotti phản ánh rất rõ thực tế của tuyển Brazil hiện tại, khi đội bóng đang nỗ lực chuyển giao thế hệ và định hình lại lối chơi. Về mặt chiến thuật, ban huấn luyện liên tục thử nghiệm các phương án và nhân sự mới cho hàng công. Trong khi hai hành lang cánh đang vận hành trơn tru xung quanh Vinicius Jr. và Raphinha, thì việc xếp Neymar đá ở trung lộ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội của các cầu thủ khác.

Nếu Neymar được bố trí đá hộ công hoặc "số 9 ảo", anh sẽ vô tình đẩy cuộc cạnh tranh vị trí trong danh sách đến World Cup với những cái tên như João Pedro hay Matheus Cunha lên mức cao trào. Dẫu vậy, ban huấn luyện Brazil lại xem đây là một tín hiệu tích cực. Sự vươn lên của các tài năng trẻ không chỉ tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, mà còn giúp giảm bớt gánh nặng phải làm "đấng cứu thế" duy nhất trên vai Neymar, san sẻ trách nhiệm ghi bàn và kiến tạo cho một thế hệ mới đang tràn đầy khát khao khẳng định mình.