Khánh Huyền 204 diện đồ tone-sur-tone, đeo vòng đôi với nam thần sân cỏ 1m93 Zan Nguyễn giữa nghi vấn hẹn hò

Cư dân mạng vừa soi ra một chi tiết đắt giá trong đoạn clip mới nhất của Khánh Huyền 204 và Zan Nguyễn, khiến nghi vấn hẹn hò của cặp đôi trai tài gái sắc này càng thêm có cơ sở.

Thời gian gần đây, người hâm mộ bóng đá Việt Nam không khỏi rần rần trước loạt động thái đầy mập mờ giữa hot girl đình đám Khánh Huyền 204 và chàng cầu thủ Việt kiều "khổng lồ" có chiều cao 1m93 Zan Nguyễn. Chưa kịp hạ nhiệt sau đoạn clip ngắn đầy "mùi thính" mà nhà gái chia sẻ, các "thám tử mạng" đã nhanh chóng soi ra một chi tiết càng làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đang bí mật hẹn hò và ngầm khẳng định chủ quyền với đối phương.

Cụ thể, trong đoạn video ghi lại khoảnh khắc dạo phố buổi đêm, Khánh Huyền 204 diện trang phục giản dị nhưng không kém phần quyến rũ với áo thun ôm sát phối cùng quần jeans, ngọt ngào gọi người đối diện bằng "bae" (anh yêu). Ngay sau đó, Zan Nguyễn xuất hiện đầy phong độ trong chiếc áo phông trắng, áo khoác da bên ngoài mạnh mẽ, mỉm cười đáp lại cực tình cảm. Sự chênh lệch chiều cao vô cùng đáng yêu giữa một cô nàng nhỏ nhắn và chàng cầu thủ cao gần 2m đã khiến người hâm mộ không nhịn được mà "đẩy thuyền" kịch liệt.

Tuy nhiên, điều khiến dân tình xôn xao hơn cả chính là khoảnh khắc cả hai bước đi song hành. Khi soi kỹ vào phần cổ tay của hai nhân vật chính, người xem dễ dàng phát hiện cả hai đều đeo một chiếc vòng tay kim loại có kiểu dáng và màu sắc giống hệt nhau. Trong giới trẻ, việc diện phụ kiện đôi, đặc biệt là vòng tay, luôn được xem là một trong những cách ngầm công khai mối quan hệ hoặc "đánh dấu chủ quyền" đầy tinh tế. Chi tiết này ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Trước đó, cặp đôi liên tục bị bắt gặp xuất hiện chung trong nhiều khung hình cũng như có những màn tương tác "thả thính" đầy ẩn ý trên mạng xã hội. Dù cho đến thời điểm hiện tại, cả Khánh Huyền 204 và nam thần sân cỏ Zan Nguyễn vẫn giữ thái độ mập mờ, chưa một lần lên tiếng phủ nhận hay khẳng định chuyện tình cảm, nhưng loạt "bằng chứng" rõ ràng này đã khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Dưới các bài đăng, hàng loạt bình luận chúc mừng và hy vọng cặp đôi sớm ngày công khai chuyện vui đã xuất hiện dày đặc, hứa hẹn đây sẽ là một trong những cặp "trai tài gái sắc" được săn đón nhất thời gian tới.