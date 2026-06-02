Không thể rời mắt khỏi khung hình "gấp 3 visual" của 3 hot kid nhà Khánh Thi - Phan Hiển, em út Lisa cực xinh yêu gây sốt

Không chỉ gây sốt với tổ ấm hạnh phúc viên mãn, gia đình Khánh Thi - Phan Hiển còn khiến dân mạng ngưỡng mộ bởi nhan sắc cực phẩm của ba thiên thần nhỏ: Kubi, Anna và Lisa.

Là một trong những gia đình kiểu mẫu của giới showbiz và thể thao Việt, mỗi động thái của tổ ấm Khánh Thi - Phan Hiển đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Mới đây, bộ ảnh đậm chất mùa hè mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 của ba nhóc tỳ được vợ chồng kiện tướng dancesport chính tay chia sẻ đã lập tức chiếm trọn spotlight. Lấy bối cảnh đồng quê châu Âu thanh bình với thung lũng xanh, những khóm hoa cúc dại và sắc vàng rực rỡ của những quả chanh tươi, bộ ảnh mang đến một tổng thể vô cùng mát mắt, ngọt ngào và tràn đầy năng lượng mùa hè.

Ngay khi vừa lướt qua khung hình, người hâm mộ đã phải trầm trồ trước sự trưởng thành rõ rệt của cậu cả Kubi và cô hai Anna. Kubi (Minh Cường) ngày càng trổ mã với nét điển trai, lãng tử và nụ cười rạng rỡ chuẩn "hot boy tương lai". Đặc biệt dù mới 11 tuổi, Kubi đã cao ngang bố - Phan Hiển, visual được đánh giá lấn át cả người cha kiện tướng dancesport.

Trong khi đó, cô hai Anna (Vương Diễm) lại gây thương nhớ bởi nét đẹp dịu dàng, đài các như một nàng tiểu thư. Cảnh Anna đội khăn điệu đà điểm xuyết hoạ tiết hoa cúc lớn trên đầu, khẽ nghiêng đầu tạo dáng với đôi mắt biết nói đã khiến không ít khán giả phải thốt lên rằng cô bé sở hữu tố chất của một mỹ nhân trong tương lai.

Tuy nhiên, nhân vật chiếm trọn sự chú ý và làm "tan chảy" trái tim của các cô chú cộng đồng mạng chính là em út Lisa. Thừa hưởng những nét đẹp tinh túy từ cả bố và mẹ, Lisa sở hữu đôi mắt tròn xoe đen láy, má bánh bao phúng phính và làn da trắng ngần. Diện chiếc váy hai dây xếp tầng màu xanh pastel kết hợp cùng chiếc khăn trùm đầu nhỏ nhắn, cô bé trông giống hệt một cô búp bê barbie ngoài đời thực. Dù là khoảnh khắc ngơ ngác nhìn ống kính hay khi đang mải mê gặm chiếc kẹo mút, Lisa vẫn toát lên vẻ đáng yêu vô đối.

Sự kết hợp của Kubi, Anna và Lisa trong cùng một khung hình với gấp 3 visual khiến người hâm mộ không thể rời mắt. Không chỉ ghi điểm bởi ngoại hình sáng, ba nhóc tỳ còn nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ sự tự nhiên, dạn dĩ trước ống kính và tình cảm gắn kết hiện rõ qua từng cử chỉ, ánh mắt nhường nhịn nhau. Dưới phần bình luận, hàng loạt khán giả đã để lại những lời chúc tốt đẹp và khen ngợi khéo tay nuôi con của cặp đôi kiện tướng dancesport, khẳng định ba bé chính là những "thế hệ nhí" tiềm năng nhất nhì Vbiz hiện nay.