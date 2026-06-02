Pickleball World Cup 2026 sắp diễn ra ở Việt Nam nhưng thông tin vẫn rất mơ hồ

Một giải đấu Pickleball mang tên "World Cup" chuẩn bị tổ chức tại Việt Nam nhưng bên cạnh sự tò mò, háo hức, cộng đồng bắt đầu đặt những câu hỏi về quy mô và uy tín của giải đấu.

Pickleball Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh về cả quy mô và chất lượng. Chỉ trong khoảng 1 năm trở lại đây, hàng loạt giải đấu lớn của thế giới như PPA đã chọn Việt Nam làm nơi tổ chức.

Rất nhiều giải đấu lớn, chất lượng của thế giới đã được tổ chức tại Việt Nam.

Chính vì vậy thông tin về 1 giải đấu mang tên "Pickleball World Cup" sắp được tổ chức tại Việt Nam nhanh chóng gây chú ý. Giải đấu tổ chức họp báo vào cuối tháng 4/2026 nhưng tất cả thông tin cho đến thời điểm này chỉ dừng lại ở mức giới thiệu quy mô, số lượng VĐV tham dự cùng những cụm từ chung chung như "tầm cỡ quốc tế" hay "hàng nghìn người chơi"...

Trong khi đó, điều người hâm mộ Pickleball thực sự quan tâm lại là chất lượng giải đấu ra sao, các vận động viên hàng đầu thế giới có xuất hiện không hay ai sẽ đại diện Việt Nam tham dự? Tất cả những câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp.

Giải đấu sắp diễn ra nhưng thông tin còn rất mơ hồ.

Không chỉ hoài nghi về tính chuyên môn, người hâm mộ Việt Nam cũng đang cảm thấy khó hiểu với công tác truyền thông của giải đấu. Dù mang tầm cỡ thế giới nhưng đến thời điểm hiện tại giải đấu vẫn chưa có một kênh thông tin chính thống riêng tại Việt Nam để cập nhật các thông tin quan trọng hay giải đáp thắc mắc cho VĐV và người hâm mộ.

Website chính thức của giải đấu đến nay cũng chỉ có đồng hồ đếm ngược, các nội dung khác vẫn đang trong trạng thái "Coming soon". Tài khoản Instagram có tích xanh của giải đấu cũng hoạt động khá thưa thớt. Bài đăng gần nhất đã từ đầu tháng 5 với nội dung mở đăng ký sớm.

Bài viết mới nhất trên Instagram cũng từ ngày 6/5

Việc giải đấu không quan tâm đến truyền thông đã khiến cho người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng. Nhiều ý kiến cho rằng giải đấu chỉ tạo hiệu ứng ban đầu với danh xưng "World Cup" chứ chưa cho thấy được sự đầu tư tương xứng trong việc duy trì thông tin và kết nối cộng đồng.

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày công bố giải đấu nhưng với sự mơ hồ về thông tin, cộng đồng hoàn toàn có lý do để đặt những dấu hỏi. Đây thực sự là một giải đấu đẳng cấp thế giới hay chỉ là một cái tên rất kêu được dựng lên để tạo hiệu ứng truyền thông?