Pickleball World Cup 2026 sắp tổ chức ở Việt Nam thực chất là giải đấu gì?

Việt Nam đang trở thành trung tâm mới của Pickleball thế giới khi liên tiếp những giải đấu lớn được tổ chức. Và cái tên mới nhất khiến cộng đồng chú ý chính là "Pickleball World Cup 2026" được diễn ra vào cuối tháng 8 năm nay. Tuy nhiên, đây thực chất là giải đấu gì, quy mô ra sao và có thực sự là "World Cup" đúng nghĩa?

Thông tin giải đấu được đăng tải trên trang Instagram của giải đấu.

Giải đấu này được giới thiệu với tên gọi "Pickleball World Cup", khác với các giải đấu lớn hiện tại thi đấu theo hình thức cá nhân hoặc CLB, giải đấu này có format thi đấu theo đội tuyển quốc gia, khá giống với mô hình World Cup trong bóng đá.

Những hình ảnh ở giải đấu năm 2025.

Tuy nhiên, điều đáng nói là ở thời điểm hiện tại, Pickleball vẫn chưa có một liên đoàn quốc tế thống nhất giống như FIFA (bóng đá) hay ITF (tennis). Điều này khiến nhiều câu hỏi được đặt ra là các đội tuyển sẽ được lựa chọn như thế nào, tiêu chí ra sao và ai là đơn vị tuyển chọn?

Đây cũng là điểm khiến nhiều người còn hoài nghi về quy mô và chất lượng của giải đấu Pickleball này.

Nhìn lại 3 mùa giải trước, Pickleball World Cup đã ghi nhận sự tăng trưởng nhanh về số lượng quốc gia tham dự. Tuy nhiên, một thực tế dễ thấy là các tay vợt hàng đầu thuộc hệ thống PPA Tour gần như không xuất hiện. Điều này khiến chất lượng chuyên môn của giải đấu vẫn bị nghi ngờ khá nhiều.

Hình ảnh đội tuyển Mỹ vô địch năm 2025, không có những tên tuổi hàng đầu của PPA.

Dù vậy, việc một giải đấu với quy mô toàn cầu lựa chọn Việt Nam làm điểm đến vẫn là tín hiệu rất tích cực cho Pickleball nước nhà. Điều này cho thấy Việt Nam đang dần khẳng định vị thế, không chỉ là điểm sáng của khu vực châu Á mà còn từng bước ghi dấu trên bản đồ pickleball thế giới.