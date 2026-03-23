Brooklyn Beckham "ngó lơ" cha ruột David Beckham, đi ăn tối cùng bạn bè giữa tin đồn rạn nứt

Mối quan hệ giữa Brooklyn Beckham và gia đình quyền lực của mình một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Mới đây, chàng đầu bếp tay ngang 26 tuổi đã xuất hiện tại Sushi Park – một "thánh địa" ẩm thực kín tiếng của giới sao Hollywood. Tuy nhiên, người ngồi cùng bàn với anh không phải là các thành viên nhà Beckham, mà là nam ca sĩ người Úc Cody Simpson cùng một nhóm bạn thân thiết.

Sự xuất hiện của Brooklyn tại West Hollywood diễn ra ngay thời điểm cha anh, David Beckham, cũng đang dừng chân tại trung tâm Los Angeles để thực hiện các lịch trình quảng bá. Dù ở cùng một thành phố, nhưng một cuộc đoàn tụ ấm áp đã không xảy ra. Theo các nguồn tin hiện trường, Brooklyn tỏ ra khá thoải mái, diện trang phục giản dị với áo thun trắng và quần jeans, liên tục cười nói cùng Cody Simpson suốt bữa tối.

Brooklyn Beckham bị bắt gặp đi ăn với bạn (Ảnh: BackGrid)

Sự "vắng mặt" của Brooklyn trong các hoạt động của gia đình tại Mỹ lần này không chỉ dừng lại ở việc né tránh cha ruột. Anh cũng được cho là đã bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ hai em trai là Romeo và Cruz, dù cả hai cũng đang có mặt tại xứ sở cờ hoa.

Từ "rạn nứt" liên tục được các trang tin sử dụng để mô tả mối quan hệ hiện tại giữa Brooklyn và gia đình. Những bất đồng ngầm được cho là đã nhen nhóm kể từ sau đám cưới xa hoa của anh với Nicola Peltz. Kể từ đó, Brooklyn dường như ngày càng tách biệt khỏi quỹ đạo của nhà Beckham, dành phần lớn thời gian bên gia đình vợ và không ngần ngại gọi nhà Peltz là "ngôi nhà thứ hai" của mình.

Beckham và con trai cả rạn nứt tình cảm (Ảnh: Splash)

Việc ưu tiên một buổi tối đi chơi cùng bạn bè thay vì một bữa cơm gia đình khi cha mình đang ở ngay gần đó được xem là động thái ngầm khẳng định sự lạnh nhạt của Brooklyn. Trong khi David và Victoria vẫn luôn nỗ lực giữ hình ảnh một gia đình gắn kết trên mạng xã hội, thì thực tế dường như đang đi ngược lại. Bữa tối tại Sushi Park không chỉ là một buổi tụ tập bạn bè thông thường, mà đối với người hâm mộ nó cho thấy khoảng cách giữa "cậu cả" và đế chế Beckham có lẽ đã xa hơn bao giờ hết.