Thủ môn Lâm Tây được vợ đẹp con ngoan đưa đi hội quân đội tuyển Việt Nam, thiếu gì hậu phương "tiếp tế" tận tay

Mới đây, khoảnh khắc thủ môn Đặng Văn Lâm lên đường hội quân cùng đội tuyển Việt Nam viral trên MXH thu hút sự chú ý lớn và spotlight lần này thuộc về “hậu phương vững chắc” của anh.

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, nàng WAG Yến Xuân - bà xã của Lâm Tây xuất hiện giản dị nhưng vẫn nổi bật với nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng. Cô cùng con trai cưng checkin cực tươi tắn trong khoảnh khắc tạm xa Văn Lâm để anh đi làm nhiệm vụ tập trung ĐT Việt Nam tháng 3/2026, chuẩn bị cho trận đấu vô cùng quan trọng với ĐT Malaysia.

Văn Lâm được vợ con đưa đi hội quân ĐT Việt Nam

Không chỉ đưa chồng đi hội quân, mà ở nhà Yến Xuân còn cẩn thận chuẩn bị đồ đạc, tự mình xách vali hành lý đựng máy trị liệu, xếp lên xế hộp rồi lái vào trung tâm Hà Nội, "tiếp tế" cho chồng ở khách sạn đội tuyển đóng quân. Hình ảnh Yến Xuân cắm cúi sắp xếp vali lên xe, đưa con đến thăm Văn Lâm đúng chuẩn hình ảnh người vợ đảm đang, chu đáo

Yến Xuân tự mình sắp xếp hành lý nặng lên xe, đem đến khách sạn đội tuyển đóng quân để "tiếp tế" cho Văn Lâm

Đi cùng Yến Xuân còn có cậu con trai nhỏ Đặng Lâm Minh cực đáng yêu. Nhóc tỳ liên tục bám bố, tạo nên những khoảnh khắc gia đình ấm áp khiến ai nhìn cũng phải “tan chảy”. Chính sự đồng hành này đã tiếp thêm tinh thần cho Văn Lâm trước khi bước vào những ngày tập trung căng thẳng.

Yến Xuân đưa con trai đến thăm Văn Lâm

Đáng chú ý, dân mạng còn thích thú với chi tiết bà xã Lâm Tây “tiếp tế” đồ đạc ngay lập tức mỗi khi anh cần. Từ vật dụng cá nhân đến máy điều trị, tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ, không để chồng thiếu thốn bất cứ điều gì khi lên tuyển.

Hình ảnh nàng WAG tất bật bên xe, tự tay lo từng món đồ khiến nhiều người không khỏi trầm trồ: đúng chuẩn “vợ nhà người ta”. Không chỉ xinh đẹp, cô còn ghi điểm tuyệt đối bởi sự tinh tế và tận tâm trong cuộc sống gia đình. Về phía Lâm Tây, nam thủ môn cũng không giấu được sự hạnh phúc khi luôn có vợ con bên cạnh trong những khoảnh khắc quan trọng. Dù lịch trình bận rộn, việc được gia đình đưa tiễn, chăm lo trước giờ hội quân chắc chắn là nguồn động lực lớn giúp anh thêm vững vàng.

Khoảnh khắc đời thường nhưng đầy ấm áp này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người phải thốt lên: làm cầu thủ đã “đỉnh”, nhưng có hậu phương như Lâm Tây mới thực sự là “đỉnh của chóp”.