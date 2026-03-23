Việt Nam lần đầu tiên đăng cai Pickleball World Cup

BTC Pickleball World Cup vừa thông báo giải đấu sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam từ ngày 30/8 đến 6/9/2026, quy tụ đông đảo vận động viên quốc tế và hứa hẹn tạo nên dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của bộ môn pickleball tại khu vực châu Á.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Pickleball World Cup đang cho thấy tốc độ phát triển ấn tượng qua từng năm. Nếu như ở mùa giải 2023, giải chỉ có sự góp mặt của 14 tay vợt, thì đến năm 2024 con số đã tăng lên 33 quốc gia tham dự. Đến năm 2025, giải đấu bùng nổ với hơn 3.000 vận động viên đến từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ, khẳng định sức hút ngày càng lớn của pickleball trên toàn cầu.

Giải pickleball World Cup diễn ra ở Việt Nam (Ảnh: BTC)

Việc Việt Nam được lựa chọn làm chủ nhà không chỉ phản ánh sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào pickleball trong nước, mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của châu Á trên bản đồ phát triển của môn thể thao này. Đà Nẵng được đánh giá là điểm đến phù hợp nhờ cơ sở hạ tầng, kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế và khả năng thu hút du khách.

Ở mùa giải 2026, hàng trăm trận đấu sẽ diễn ra liên tục trong vòng một tuần, mang đến không khí sôi động cho người hâm mộ. Toàn bộ các trận đấu dự kiến được phát sóng trực tiếp, giúp khán giả trong và ngoài nước dễ dàng theo dõi.

Trước đó, pickleball Việt Nam đã có lần đầu góp mặt tại World Cup 2025, tuy nhiên chưa để lại nhiều dấu ấn về thành tích.

Sự kiện Pickleball World Cup 2026 không chỉ là cơ hội để các vận động viên trong nước cọ xát, tích lũy kinh nghiệm mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam như một điểm đến thể thao mới nổi, đồng thời tạo cú hích mạnh mẽ cho sự phát triển của pickleball trong tương lai.