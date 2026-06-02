Outfit "toát mùi tiền" ngày hội quân World Cup 2026: Ronaldo - Messi ai đỉnh hơn?

Các siêu sao thế giới bắt đầu hội quân với đội tuyển của mình tham dự World Cup 2026.

Trước thềm World Cup 2026, không khí bóng đá đang nóng lên từng ngày tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup lịch sử với 48 đội tham dự. Đặc biệt, đây cũng là lần thứ 6 hai huyền thoại Cristiano Ronaldo và Lionel Messi góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Ngay ngày đầu hội quân lên đường sang Mỹ, hai siêu sao đã khiến người hâm mộ trầm trồ với gu thời trang đối lập một bên như chủ tịch giàu có, một bên lại trẻ trung như thanh niên đường phố.

Hội quân cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo ngay lập tức chiếm trọn spotlight với phong cách lịch lãm quen thuộc. Ở tuổi 41, anh vẫn giữ được vóc dáng cực chuẩn như người mẫu. Ronaldo chọn diện một chiếc áo thun dệt kim màu trắng kem, phối cùng quần tây đen đóng thùng gọn gàng. Dù nhìn đơn giản nhưng toàn bộ trang phục và chiếc balo đi kèm của anh đều đến từ nhà mốt xa xỉ. Nhìn Ronaldo sải bước, người hâm mộ thấy rõ phong thái của một "chủ tịch" chuẩn bị đi chinh phục cúp vàng.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo nằm ở bảng đấu với các đối thủ CHDC Congo, Uzbekistan và Colombia. Trận ra quân của anh và các đồng đội sẽ diễn ra vào ngày 17/06 tại bang Texas, Mỹ.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ lịch lãm của Ronaldo, nhà đương kim vô địch thế giới Lionel Messi lại chọn phong cách thời trang đường phố thoải mái khi hội quân cùng tuyển Argentina.

Messi xuất hiện đầy trẻ trung khi mặc một chiếc áo khoác cộc tay màu be bên ngoài áo thun đen, kết hợp cùng quần túi hộp dáng rộng. Đi bên cạnh anh là người đồng đội thân thiết Rodrigo De Paul. Anh chàng De Paul diện nguyên cây trắng, cắt phăng tay áo để khoe hình xăm và đội mũ ngược cực ngầu. Phong cách của bộ đôi này hướng đến sự năng động, thoải mái cho một chuyến bay dài.

Messi và đội tuyển Argentina đang mang trên mình sứ mệnh bảo vệ ngai vàng thế giới. Họ sẽ chơi các trận vòng bảng gặp Algeria, Áo và Jordan. Trận đấu đầu tiên của Messi tại giải năm nay sẽ diễn ra vào ngày 16/06 tại Missouri, Mỹ.

Dù chọn trang phục theo hai kiểu khác nhau nhưng cả hai huyền thoại đều đang có tinh thần rất tốt. Người hâm mộ đang rất mong chờ màn trình diễn của hai ngôi sao lớn này tại kỳ World Cup 2026 lịch sử.