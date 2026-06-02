Siêu Đại kiện tướng Lê Quang Liêm gia nhập Team Flash

Lê Quang Liêm chính thức đầu quân cho Team Flash không chỉ là một cột mốc mới trong sự nghiệp của kỳ thủ số một Việt Nam mà còn là minh chứng rõ ràng cho xu hướng giao thoa mạnh mẽ giữa cờ vua truyền thống và thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Làng thể thao nước nhà vừa đón nhận một thông tin đầy bất ngờ khi Lê Quang Liêm xác nhận sẽ tham gia tranh tài tại đấu trường thế giới Esports World Cup (EWC) 2026 trong màu áo của tổ chức thể thao điện tử hàng đầu Team Flash. Sau khi khép lại công việc huấn luyện viên cờ vua tại Đại học Webster (Mỹ) vào cuối tháng 4 vừa qua, kỳ thủ hiện đang xếp hạng 14 thế giới đã sẵn sàng trở lại cống hiến trọn vẹn cho môi trường thi đấu đỉnh cao. Quyết định chiêu mộ một tên tuổi mang tầm vóc quốc tế như Lê Quang Liêm cho thấy tham vọng rất lớn của Team Flash trong việc mở rộng hệ sinh thái, đưa cờ vua tiếp cận sâu rộng hơn với thế hệ khán giả trẻ, qua đó hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn của tổ chức.

Khác biệt hoàn toàn với không gian tĩnh lặng tuyệt đối của những giải đấu cờ vua truyền thống, đấu trường thể thao điện tử luôn bùng nổ bởi sự reo hò và cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả. Bầu không khí mới mẻ này chắc chắn sẽ mang đến những áp lực không nhỏ, nhưng đồng thời cũng là chất xúc tác mạnh mẽ để Lê Quang Liêm bứt phá giới hạn bản thân. Sự kết hợp này góp phần lan tỏa tinh thần biến người chơi thành người hùng, khẳng định chân lý rằng trí tuệ không có giới hạn và những bộ óc kiệt xuất trên bàn cờ cũng chính là những người hùng đích thực trên mọi đấu trường.

Hướng tới chiến dịch EWC 2026, đối thủ mà Lê Quang Liêm khao khát được chạm trán nhất không ai khác chính là "Vua cờ" Magnus Carlsen. Cảm xúc thăng hoa từ chiến thắng vang dội trước chính Carlsen tại giải Oslo Esports 2022 sẽ là điểm tựa tinh thần vững chắc để đại diện Việt Nam tự tin hướng tới những ván đấu cân não sắp tới. Lê Quang Liêm chia sẻ rằng sự hợp tác cùng Team Flash là một bước đi mang tính cột mốc, nơi đôi bên cộng hưởng sức mạnh để tạo ra những giá trị mới. Anh khẳng định sẽ thi đấu với hơn 100% phong độ để mang trí tuệ Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.

Ngay trước mắt, lịch trình của kỳ thủ số một Việt Nam sẽ vô cùng bận rộn. Vào ngày 13/6 tới đây, anh sẽ đại diện quốc gia tham dự giải đấu ASEAN Esports Chess Club 2026 tại Bangkok (Thái Lan), nơi quy tụ 16 kỳ thủ hàng đầu thế giới với 11 đại diện đến từ khu vực Đông Nam Á. Tiếp nối sau đó sẽ là chuỗi các giải đấu danh giá khác đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, bao gồm các giải cờ nhanh, cờ chớp truyền thống và giải đấu cờ hỗn hợp tại Biel (Thụy Sĩ), hứa hẹn một hành trình đầy bùng nổ của siêu đại kiện tướng nước nhà trên trường quốc tế.