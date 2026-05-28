Cuộc thi Game Hybrid Casual có giải thưởng lên đến 5 triệu USD thu hút 200 nhà phát triển và studio toàn cầu

Ban tổ chức cuộc thi "Flick x KRAFTON Casual Game Challenge Season 01" vừa thông báo gia hạn thời gian nhận bài dự thi đến ngày 16/6.

Cuộc thi "Flick x KRAFTON Casual Game Challenge Season 01" vừa thông báo gia hạn thời gian nhận bài dự thi đến ngày 16/6. Quyết định này nhằm đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu cao từ cộng đồng phát triển game. Đây là cuộc thi dành riêng cho các nhà phát triển game và studio độc lập trên toàn thế giới , với tổng giá trị giải thưởng lên đến 5 triệu USD (gần 130 tỷ VNĐ). Cuộc thi do công ty Krafton Inc. phối hợp tổ chức cùng công ty Neptune.

Tính đến nay, cuộc thi đã thu hút khoảng 200 nhà phát triển và studio độc lập từ nhiều quốc gia hoàn tất đăng ký. Ban tổ chức sẽ tiến hành đánh giá các dự án ngay theo hình thức cuốn chiếu. Sau khi hoàn thành quy trình xét duyệt, danh sách kết quả cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào tháng 7.

Để tham gia, các nhà phát triển có thể gửi bài dự thi trực tiếp qua website chính thức của cuộc thi. Ban tổ chức chấp nhận bài dự thi ở nhiều giai đoạn khác nhau, bao gồm ý tưởng thiết kế trên giấy, bản thử nghiệm (prototype) hoặc game đã hoàn thiện. Website của cuộc thi hiện đã cập nhật đầy đủ thông tin về chương trình, tiêu chí đánh giá và thương hiệu "Flick".

Những tựa game được chọn sẽ tiếp tục quá trình thử nghiệm và hoàn thiện cùng với "Flick" – thương hiệu phát hành Game Hybrid Casual của Neptune. Flick sẽ hỗ trợ người tham gia xuyên suốt từ khâu lên ý tưởng đến khi thương mại hóa sản phẩm. Quá trình này được đảm bảo nhờ sự kết hợp giữa năng lực phát hành toàn cầu, phân tích dữ liệu của Krafton cùng thế mạnh công nghệ quảng cáo và kinh nghiệm vận hành game casual của Neptune.

Thông qua cuộc thi, BTC đặt mục tiêu tìm kiếm các sản phẩm Game Hybrid Casual có tiềm năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái phát hành bền vững. Game Hybrid Casual là thể loại game kết hợp giữa lối chơi đơn giản, dễ tiếp cận của game hyper-casual với các yếu tố nâng cấp để giữ chân người chơi lâu hơn. Thể loại này tạo ra doanh thu từ cả quảng cáo lẫn mua hàng trong ứng dụng, và hiện đang có tốc độ tăng trưởng rất nhanh trên toàn cầu.



