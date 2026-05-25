Dàn streamer Refund Gaming vô địch giải đấu FC Online Creator Championship mùa 2

Tiếp nối thành công vang dội của Volta Live Fever 2025, FC Online tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho cộng đồng nhà sáng tạo nội dung khi khởi tranh giải đấu FC Online Creator Championship mùa 2 với chủ đề Tứ Hùng Tái Chiến. Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là quy mô được mở rộng, bắt buộc các đội tuyển không chỉ tranh tài ở bộ môn thể thao điện tử FC Online quen thuộc mà còn phải so kè trực tiếp ngoài đời thực với bộ môn sân cỏ 7 người.

Cuộc đua đến ngôi vô địch chứng kiến sự góp mặt của bốn thế lực đình đám với những màu sắc hoàn toàn riêng biệt. Trong khi ALL STARS SG F.C của Cris Phan mang đến tinh thần thi đấu chuyên nghiệp của dàn nghệ sĩ, thì SBTC dưới sự dẫn dắt của Thầy Giáo Ba lại cho thấy sự nghiêm túc chuẩn bị để hướng tới đỉnh cao. Đội bóng Ngôi Sao Sân Cỏ của Bình Be tự tin bước vào giải đấu bằng bộ khung dày dặn kinh nghiệm cùng kỹ năng cá nhân học thuật. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý đã đổ dồn về Refund Gaming do Độ Mixi lãnh đạo với một đội hình vô cùng mạnh mẽ cùng quyết tâm phục thù mãnh liệt.

Trải qua những trận cầu nảy lửa và đầy kịch tính tại sân vận động Gia Định trong hai ngày 23 và 24 tháng 5, bản lĩnh của các đội tuyển đã được thử thách đến giới hạn cực đại. Xuất sắc vượt qua những đối thủ sừng sỏ nhất, Refund Gaming đã chính thức trở thành nhà vô địch của bộ môn sân cỏ 7v7, hoàn tất câu chuyện phục thù ngọt ngào đúng như kỳ vọng của hàng ngàn người hâm mộ.

Bên cạnh chiếc cúp vô địch danh giá cùng tổng giá trị giải thưởng lên tới 170 triệu đồng và 165 nghìn FC, giải đấu còn mang đến bầu không khí lễ hội thực sự bùng nổ. Khán giả đến sân cổ vũ trực tiếp cũng như người hâm mộ theo dõi qua các nền tảng phát sóng đều được hòa mình vào những cung bậc cảm xúc tuyệt vời nhất của bóng đá kết hợp cùng giải trí.

Sức nóng của FC Online Creator Championship mùa 2 vẫn chưa dừng lại ở mặt cỏ ngoài đời thực. Giải đấu sẽ tiếp tục được duy trì với ngày thi đấu quyết định ở bộ môn thể thao điện tử FC Online diễn ra vào ngày 27 tháng 5 năm 2026. Toàn bộ những diễn biến hấp dẫn nhất sẽ được phát sóng trực tiếp trên hệ thống kênh chính thức của EA Sports FC Online Việt Nam, đi kèm với đó là hàng loạt phần quà minigame và bốc thăm trúng thưởng vô cùng giá trị dành cho cộng đồng người chơi đam mê túc cầu giáo.