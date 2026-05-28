Thế hệ mới, khát vọng mới: Việt Nam hướng tới FC Pro Masters 2026

Chỉ ít ngày nữa, giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm của FC Online là FC Pro Masters 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Theo đó, 8 đội tuyển FPT Polytechnic, Star Galaxy, Advice Esports, Triple W, GenCity, T1, Sichuan MJ Esports, Zhengzhou Alpha Electronic Gaming sẽ thi đấu trong 4 ngày để xác định nhà vô địch.

FC Pro Masters 2026 sẽ diễn ra từ ngày 28 đến 31/5 tại Kintetsu E-Sports Industrial Park (Thượng Hải Trung Quốc), quy tụ 8 đội tuyển là các nhà vô địch - á quân của 4 khu vực: Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Các đội tuyển tham gia bao gồm:

Nhà Vô Địch

FPT Polytechnic (FPL) - Việt Nam

Triple W (TW) - Thái Lan

GenCity (GCT) - Hàn Quốc

Sichuan MJ Esports (MJ) - Trung Quốc

Á Quân

Star Galaxy (SGLX) - Việt Nam

Advice Esports (ADV) - Thái Lan

T1 Esports (T1) - Hàn Quốc

Zhengzhou Alpha Electronic Gaming (ADJ) - Trung Quốc

Về thể thức, giải đấu quy tụ 8 đội tuyển hàng đầu vượt qua vòng loại quốc nội trong hệ sinh thái EA SPORTS FC Online. Các đội được chia thành hai bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt với thể thức tính điểm theo từng game để xác định những đại diện xuất sắc bước vào vòng Playoffs. Giai đoạn loại trực tiếp sẽ diễn ra theo thể thức Best-of 5, nơi đội giành ba ván thắng trước sẽ đi tiếp và cạnh tranh chức vô địch.

Giải đấu năm nay đánh dấu lần đầu tiên hai đại diện Việt Nam là FPL và SGLX góp mặt tại sân chơi Masters quốc tế, mở ra cột mốc mới cho FC Online Việt Nam. Trong khi đó, Subin cùng ADJ cũng tiếp tục hành trình thi đấu quốc tế và hứa hẹn có màn tái ngộ đáng chú ý với các đại diện quê nhà trên cùng một đấu trường.

Theo quy định, Top 4 đội tuyển xuất sắc nhất FC Pro Masters 2026 sẽ giành quyền tham dự FC Pro Champions Cup, giải đấu cấp cao nhất của hệ thống FC Pro dự kiến tổ chức tại Hàn Quốc vào cuối năm.

Bên cạnh việc theo dõi và cổ vũ cho FPT Polytechnic cùng Star Galaxy tại FC Pro Masters 2026, các HLV còn có thể trực tiếp hòa nhịp cùng hành trình của hai đại diện Việt Nam thông qua trang sự kiện đồng hành chính thức.

