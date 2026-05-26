Midgard đã mở cửa: Ragnarok Huyền Thoại MMO chính thức mở Closed Beta tại Việt Nam

Tựa MMORPG gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ game thủ chính thức bước vào giai đoạn Closed Beta tại Việt Nam từ ngày 26/05/2026.

Người chơi có thể sớm trở lại Midgard phiên bản 3D, trải nghiệm hệ thống job quen thuộc, săn quà Poring giới hạn và nhận ưu đãi hoàn nạp lên đến 200% khi game chính thức ra mắt.



Có những cái tên chỉ cần nhắc lại cũng đủ kéo cả một vùng ký ức trở về. Với nhiều game thủ, Ragnarok Online không chỉ là một tựa MMORPG, mà còn là những ngày rong ruổi ở Prontera, những lần săn quái cùng bạn bè, những chú Poring quen thuộc và cảm giác bước vào một thế giới fantasy đầy màu sắc. Giờ đây, hành trình ấy chuẩn bị được mở lại tại Việt Nam trong một diện mạo 3D mới.

THS Game chính thức thông báo Ragnarok Huyền Thoại MMO sẽ mở giai đoạn Closed Beta tại Việt Nam từ 10:00 ngày 26/05/2026 đến 10:00 ngày 02/06/2026 (GMT+7). Đây là phiên bản 3D tái hiện thế giới MMORPG kinh điển Ragnarok Online của Gravity, đồng thời là cột mốc mở màn trước khi trò chơi tiếp tục được đưa đến thị trường Brazil trong lộ trình phát hành tiếp theo.

Ngay trong giai đoạn thử nghiệm, người chơi tại Việt Nam có thể đăng ký và tham gia trải nghiệm sớm thông qua TestFlight trên iOS, hoặc tải game với tên Ragnarok: Huyền Thoại MMO trên Google Play Store dành cho Android

Midgard mở cửa trở lại: hoài niệm Ragnarok trong diện mạo 3D hiện đại

Điểm hấp dẫn của Ragnarok Huyền Thoại MMO không chỉ nằm ở việc "làm lại" một ký ức cũ, mà ở cách trò chơi đưa tinh thần Ragnarok Online trở lại trong một diện mạo dễ tiếp cận hơn với người chơi hiện nay. Midgard vẫn là vùng đất của những chuyến phiêu lưu, những class kinh điển, những quái vật biểu tượng và các khu vực giao lưu đông vui, nhưng nay được tái hiện bằng nền đồ họa 3D hiện đại, phù hợp hơn với trải nghiệm game di động.

Người chơi sẽ có cơ hội gặp lại những yếu tố đã làm nên bản sắc của RO: lựa chọn nghề nghiệp, hành trình tăng cấp, săn quái, làm nhiệm vụ, tương tác cộng đồng và tham gia các hoạt động multiplayer quy mô lớn. Với fan lâu năm, đây là một chuyến trở về Midgard theo cách mới. Với người chơi mới, đây là cánh cửa dễ tiếp cận hơn để bước vào một trong những thế giới MMORPG có sức sống bền bỉ nhất.

Không chỉ chơi trước, game thủ Việt còn góp phần hoàn thiện game

Giai đoạn Closed Beta không chỉ là cơ hội để người chơi vào game sớm hơn số đông. Đây còn là thời điểm cộng đồng trực tiếp khám phá, phản hồi và góp ý cho những yếu tố quan trọng của Ragnarok Huyền Thoại MMO trước khi trò chơi bước vào giai đoạn phát hành chính thức.

Từ cảm giác chiến đấu, tốc độ tăng cấp, hệ thống nhiệm vụ, hoạt động cộng đồng cho đến trải nghiệm tải game và vận hành máy chủ, các phản hồi từ người chơi Việt sẽ giúp đội ngũ phát triển nhìn rõ hơn những điểm cần tối ưu. Với những ai yêu thích Ragnarok, đây không chỉ là một lần chơi thử, mà còn là cơ hội để góp tiếng nói vào hành trình đưa Midgard trở lại trọn vẹn hơn.

Chơi Closed Beta, nhận quà Poring giới hạn và hoàn nạp (*) đến 200%

Trong giai đoạn Closed Beta, Ragnarok Huyền Thoại MMO mang đến chương trình hoàn nạp dành riêng cho người chơi tham gia thử nghiệm. Khi mua Gói Kim Cương thông qua cửa hàng trong game hoặc Webshop chính thức, người chơi có thể nhận ưu đãi hoàn nạp với bonus lên đến 200%. Toàn bộ phần thưởng vật phẩm hoàn nạp hợp lệ sẽ được gửi lại khi game chính thức ra mắt.

Đáng chú ý, người chơi đạt Level 20 trong thời gian Closed Beta sẽ mở khóa bộ trang phục Poring phiên bản giới hạn kèm túi đặc biệt. Dù dữ liệu nhân vật và tiến trình chơi sẽ được reset sau khi thử nghiệm kết thúc, phần thưởng Poring độc quyền này vẫn được giữ lại và chuyển tiếp sang phiên bản chính thức.

Ngoài ưu đãi hoàn nạp và quà Poring giới hạn, game thủ còn có thể nhận thêm nhiều phần thưởng thông qua nhiệm vụ theo chủ đề, thử thách hằng ngày và các sự kiện cộng đồng trên Facebook, Group, bao gồm giveaway cùng các ưu đãi dành cho người chơi tích cực.

(*) "Ưu đãi hoàn nạp" là phần thưởng được trao tặng người chơi dưới dạng đơn vị ảo Kim Cương được sử dụng trong game. Ưu đãi hoàn nạp không có giá trị tiền mặt và không thể quy đổi sang bất kỳ hình thức giá trị nào khác.

Thông tin chi tiết giai đoạn Closed Beta

- Thời gian diễn ra: Từ 10:00 ngày 26/05/2026 đến 10:00 ngày 02/06/2026 (GMT+7)

- Khu vực thử nghiệm: Việt Nam

- Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Việt

- Cổng tải game: TestFlight (iOS) | Google Play Store (Android)

Để biết thêm thông tin về cách đăng ký tham gia Closed Beta, người chơi có thể truy cập Fanpage Facebook chính thức của Ragnarok Huyền Thoại MMO.

Sau Closed Beta, hành trình đăng ký trước sẽ sớm bắt đầu

Sau khi giai đoạn Closed Beta khép lại, Ragnarok Huyền Thoại MMO dự kiến sẽ sớm mở cổng đăng ký trước. Người chơi nên theo dõi Fanpage Facebook chính thức của trò chơi để cập nhật các thông tin mới nhất về phần thưởng đăng ký trước, kế hoạch ra mắt và những sự kiện cộng đồng sắp tới.

Về THS Game

THS Game là nhà phát hành trò chơi điện tử tại Việt Nam, định hướng mang đến những sản phẩm giải trí chất lượng cao, được bản địa hóa phù hợp với thị trường trong nước. Thông qua việc hợp tác với các nhà phát triển quốc tế và am hiểu cộng đồng game thủ Việt, THS Game tập trung vào phát hành, vận hành, xây dựng cộng đồng và phát triển trải nghiệm lâu dài cho người chơi.



Tham gia Closed Beta cùng Ragnarok ngay tại đây:

TestFlight for IOS: https://rorvn.onelink.me/pP18/PR_OBT

Android: https://rorvn.onelink.me/pP18/PR_OBT

Ragnarok Rebirth Facebook Page: https://rzr.to/RORVNFB

Discord: https://rzr.to/RORVNDC

Website: https://rzr.to/RORVNWEB

Trò chơi dành cho độ tuổi 18+.