Thầy bói nổi tiếng dự đoán Ronaldo cùng Bồ Đào Nha vô địch World Cup 2026

Một nhà tiên tri bóng đá nổi tiếng tại Brazil vừa đưa ra dự đoán gây chú ý khi cho rằng đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ đăng quang tại World Cup 2026, qua đó giúp Cristiano Ronaldo hoàn tất mảnh ghép còn thiếu trong sự nghiệp huy hoàng của mình.

Khi World Cup 2026 chỉ còn ít ngày nữa sẽ khởi tranh, những dự đoán về đội tuyển có thể bước lên đỉnh thế giới đang trở thành chủ đề được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Theo Globo Esporte, Michael Bruno - người được truyền thông Brazil gọi là “Vidente das Copas” (Nhà tiên tri các kỳ World Cup) - đã đưa ra nhận định gây chú ý khi cho rằng Bồ Đào Nha sẽ lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch thế giới.

Michael Bruno là một nhân vật khá nổi tiếng tại Brazil nhờ những dự đoán liên quan đến các kỳ World Cup. Sinh ra tại Campina Grande và hiện sinh sống ở Barra de São Miguel, ông cho biết mình từng dự đoán chính xác các nhà vô địch World Cup 2010, 2014 và 2018.

Theo dự đoán mới nhất, Bồ Đào Nha sẽ đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026. Điều đó đồng nghĩa với việc đội tuyển Brazil sẽ tiếp tục lỡ hẹn với chức vô địch thế giới thứ sáu trong lịch sử.

Michael Bruno khẳng định đây không phải là nhận định mới xuất hiện gần đây. Ông cho biết đã công khai dự đoán Bồ Đào Nha sẽ vô địch từ năm 2022 và đến nay vẫn giữ nguyên quan điểm.

Ronaldo được dự đoán vô địch cùng Bồ Đào Nha tại World Cup 2026

“Từ năm 2022, tôi đã công bố đội tuyển sẽ vô địch kỳ World Cup tiếp theo. Kể từ đó đến nay, tôi vẫn tin rằng Bồ Đào Nha sẽ là nhà vô địch thế giới”, Michael chia sẻ.

Theo nhà tiên tri người Brazil, những ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vương năm nay gồm Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Argentina, Bồ Đào Nha và Brazil. Tuy nhiên, ông đánh giá đội bóng của Cristiano Ronaldo là tập thể có sự chuẩn bị tốt nhất để chinh phục danh hiệu, đồng thời tin rằng siêu sao 41 tuổi vẫn có thể đóng vai trò quan trọng trong hành trình của đội tuyển quê hương.

Bên cạnh dự đoán về nhà vô địch, Michael Bruno cũng bày tỏ sự lo ngại dành cho đội tuyển Brazil. Ông cho rằng Selecao có nguy cơ lặp lại những sai lầm chiến thuật trong quá khứ nếu tiếp tục xây dựng lối chơi xoay quanh Neymar.

“Tôi không nghĩ Neymar sẽ đạt trạng thái thể lực và phong độ tốt nhất tại World Cup lần này. Nếu anh ấy góp mặt và cả đội tiếp tục phụ thuộc quá nhiều vào anh ấy, Brazil có thể sẽ lại dừng bước trước vòng bán kết giống như những gì đã xảy ra trước đây”, Michael nhận định.

Trong khi đó, đương kim vô địch Argentina cũng không được ông đánh giá quá cao. Michael cho rằng đội bóng Nam Mỹ có khả năng bị loại ngay từ vòng tứ kết, dù ông thừa nhận kết quả còn phụ thuộc vào bảng đấu và nhánh đấu cụ thể.

World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 11/6 và kéo dài đến ngày 19/7. Trận chung kết của giải đấu sẽ được tổ chức tại New Jersey (Mỹ), nơi người hâm mộ sẽ chờ xem liệu dự đoán táo bạo của “Nhà tiên tri World Cup” có trở thành hiện thực hay không.