Không nhận ra hotgirl trăm triệu view khi ra sân cổ vũ tuyển thủ U23 Phạm Minh Phúc, visual đời thường sao khác trên mạng quá!

Netizen bất ngờ trước diện mạo kín đáo, hiền lành của hot Tiktoker 3.7 triệu follow Hoàng Lan Anh khi cô xuất hiện trên sân vận động Hàng Đẫy để cổ vũ cho bạn trai cầu thủ.

Mới đây, người hâm mộ không khỏi xôn xao trước diện mạo đời thực của hot Tiktoker sở hữu hàng triệu follow, hàng trăm triệu view - Hoàng Lan Anh - khi cô xuất hiện trên sân vận động Hàng Đẫy. Nàng hotgirl xinh đẹp ra sân cổ vũ cho bạn trai là cầu thủ U23 Việt Nam Phạm Minh Phúc trong ngày anh cùng CLB chủ quản Công an Hà Nội nâng cúp vô địch V.League 2025/26. Theo những hình ảnh được ghi lại tại sân bóng, cô nàng pose dáng chống nạnh, nụ cười nhẹ nhàng và tự nhiên, đeo huy chương vàng của bạn trai. Khác hẳn với visual lung linh, trang điểm đậm và các video nhảy đu trend cực cuốn thường thấy trên mạng, Hoàng Lan Anh diện chiếc áo đấu màu đỏ giản dị và quần jeans trắng, tóc đen dài xõa tự nhiên. Nhan sắc đời thường mộc mạc của cô nàng khiến nhiều người khó nhận ra "idol tóp tóp" quen thuộc.

Sự xuất hiện này còn đặc biệt hơn khi Hoàng Lan Anh đứng bên cạnh bạn trai cầu thủ Minh Phúc và các thành viên gia đình anh trong buổi lễ ăn mừng. Bức ảnh đời thực cho thấy cô hòa mình cùng gia đình, diện trang phục đội bóng, mang lại cảm giác hiền lành, dịu dàng, kín đáo. Sự thay đổi của Hoàng Lan Anh khiến nhiều người bất ngờ bởi cô nàng từ lâu đã nổi tiếng trong giới trẻ với visual đầy quyến rũ, thường xuyên mặc áo croptop trắng, chân váy ngắn nhảy đu trend nóng bỏng trên Tiktok.

Hoàng Lan Anh là bạn gái tuyển thủ Phạm Minh Phúc

Hoàng Lan Anh hiền dịu bên Minh Phúc và gia đình, ăn mừng ngôi vô địch của CAHN

Visual hot girl Hoàng Lan Anh khi ra sân bóng, khác hẳn trên mạng

Các video nhảy với filter sắc nét và trang phục sexy đã giúp cô hút về hơn 145 triệu lượt thích trên nền tảng này, xây dựng một hình tượng "idol tóp tóp" đầy năng lượng và thu hút. Sự tương phản rõ rệt giữa một cô gái sân cỏ kín đáo, mộc mạc và một người đẹp Tiktok sexy, cuốn hút đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ. "Visual đời thực sao khác trên mạng thế?", "Nếu không nói tôi không biết đây là cùng một người", "Có lẽ cô ấy chọn phong cách phù hợp khi gặp gia đình bạn trai",... netizen xôn xao bình luận.

Hoàng Lan Anh hút trăm triệu lượt xem TikTok với các video nhảy đu trend cực mượt

Nhan sắc nàng WAG Hoàng Lan Anh trên mạng

Lý do cho sự khác biệt này có lẽ không quá khó hiểu. Ngoài yếu tố filter và trang điểm, thì trang phục và bối cảnh chính là yếu tố tạo nên sự tương phản lớn nhất. Trên Tiktok, Hoàng Lan Anh là một KOL với hình tượng gợi cảm, hiện đại. Nhưng khi xuất hiện bên cạnh bạn trai và gia đình anh trên sân bóng, cô đã chọn một phong cách giản dị, phù hợp với sự kiện và bối cảnh gia đình. Sự chuyển đổi phong cách linh hoạt này cũng cho thấy một khía cạnh khác trong tính cách của Hoàng Lan Anh. Dù bất ngờ, nhưng nhiều fan hâm mộ vẫn dành lời khen ngợi cho cả hai phiên bản, thừa nhận cô nàng vẫn xinh đẹp dù ở phong cách nào.