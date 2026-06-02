Argentina kích hoạt kế hoạch đặc biệt cho Messi trước World Cup 2026

Kế hoạch chi tiết của ĐT Argentina để đưa Messi trở lại phong độ đỉnh cao ở World Cup 2026.

Đội tuyển Argentina đang triển khai một chương trình hồi phục riêng dành cho Lionel Messi nhằm đảm bảo đội trưởng của họ đạt trạng thái tốt nhất trước khi bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup 2026.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ cùng Inter Miami tại MLS, Messi và người đồng đội thân thiết Rodrigo De Paul đã có mặt tại Kansas, đại bản doanh của Albiceleste để chuẩn bị cho World Cup 2026. Sự xuất hiện của siêu sao sinh năm 1987 được xem là tín hiệu tích cực, phần nào xua tan những lo ngại về khả năng góp mặt của anh tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong nhiều tháng qua, Messi liên tục để ngỏ tương lai của mình ở World Cup khi khẳng định sẽ đánh giá tình trạng thể lực "từng ngày một". Những phát biểu thận trọng đó càng khiến người hâm mộ Argentina lo lắng hơn sau sự cố xảy ra trong màu áo Inter Miami cách đây ít ngày.

Ở trận đấu với Philadelphia Union hôm 24/5, Messi buộc phải rời sân trong chiến thắng 6-4 của đội nhà sau khi cảm thấy đau ở vùng cơ chân. Các cuộc kiểm tra sau đó xác định anh bị viêm cơ do phải thi đấu với cường độ cao trong thời gian dài.

Messi là ngôi sao lớn nhất của ĐT Argentina ở World Cup 2026 (Ảnh: Marca)

Để tránh mọi rủi ro không cần thiết, ban huấn luyện Argentina đã quyết định không sử dụng Messi trong hai trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup gặp Honduras và Iceland. Thay vào đó, toàn bộ sự tập trung được dồn vào quá trình hồi phục của đội trưởng.

Theo kế hoạch được xây dựng bởi đội ngũ y tế Albiceleste, Messi sẽ trải qua giai đoạn nghỉ ngơi hoàn toàn kết hợp với các giáo án tập luyện được cá nhân hóa. Mọi bước tiến trong quá trình hồi phục đều được theo dõi sát sao bởi các chuyên gia thể lực và bác sĩ của đội tuyển.

Mục tiêu lớn nhất của Argentina là đưa Messi trở lại với thể trạng sung mãn nhất cho trận ra quân gặp Algeria vào ngày 16/6. Với hơn hai tuần chuẩn bị trước khi bóng lăn, ban huấn luyện vẫn tỏ ra lạc quan về khả năng ngôi sao 38 tuổi kịp đạt phong độ cao nhất.

Dù vậy, những người làm bóng đá Argentina hiểu rằng không ai hiểu cơ thể Messi hơn chính anh. Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ, chủ nhân tám Quả bóng Vàng luôn biết cách điều chỉnh cường độ vận động, lựa chọn thời điểm tăng tốc hoặc giảm tải để duy trì phong độ ở các giải đấu lớn.

Điều khiến người hâm mộ yên tâm nhất lúc này là khát khao chinh phục của Messi vẫn chưa hề suy giảm. World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là lần thứ sáu anh góp mặt tại sân chơi danh giá nhất hành tinh - một cột mốc lịch sử đối với bất kỳ cầu thủ nào.

Với Argentina, sự hiện diện của Messi không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là điểm tựa tinh thần cho toàn đội. Chừng nào đội trưởng còn xuất hiện trên sân, giấc mơ bảo vệ ngôi vương và hướng tới ngôi sao thứ tư trên ngực áo Albiceleste vẫn còn nguyên vẹn.

Khi đồng hồ đếm ngược tới World Cup 2026 đang dần về những ngày cuối cùng, toàn bộ sự chú ý của người hâm mộ Argentina đều hướng về Kansas, nơi Messi đang chạy đua với thời gian để sẵn sàng cho một chương mới trong sự nghiệp huyền thoại của mình.