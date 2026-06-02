Nữ sinh ngành luật tử vong sau 3 lần đến viện: Gia đình phẫn nộ vì nhân viên y tế mải xem ĐT Anh thi đấu, phớt lờ bệnh nhân

Một vụ việc gây chấn động dư luận tại Anh đang làm dấy lên những câu hỏi nghiêm trọng về chất lượng chăm sóc y tế sau khi một nữ sinh viên luật 20 tuổi tử vong vì căn bệnh hiếm gặp dù đã nhiều lần cầu cứu bệnh viện.

Nạn nhân là Libby Instone, sinh viên năm nhất ngành Luật đến từ Billingham, Teesside. Theo thông tin được công bố tại phiên điều tra tử vong ở Middlesbrough, cô gái trẻ đã ba lần đến khoa cấp cứu trong vòng hơn 24 giờ vào tháng 8/2023 vì những cơn đau bụng dữ dội kèm nôn ói liên tục.

Mặc dù các triệu chứng ngày càng nghiêm trọng, Libby vẫn được chẩn đoán mắc viêm dạ dày ruột và được cho về nhà sau mỗi lần thăm khám. Gia đình cho biết cô vốn là một người khỏe mạnh, năng động và hiếm khi phải đến bệnh viện. Chính vì vậy, khi tình trạng của Libby đột ngột chuyển biến xấu và dẫn đến tử vong, người thân hoàn toàn suy sụp.

Kết quả khám nghiệm xác định nguyên nhân cái chết là nhồi máu ruột non - một tình trạng hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể gây đau bụng dữ dội, nôn mửa kéo dài và nhanh chóng đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Nữ sinh 20 tuổi tử vong, bác sĩ bị cáo buộc tắc trách vì mải xem ĐT Anh thi đấu World Cup

Tại phiên điều tra, mẹ của nạn nhân, bà Susan Instone, đã bật khóc khi kể lại cách con gái mình bị đối xử trong những giờ cuối đời. “Họ khiến con bé cảm thấy mình như một gánh nặng. Libby bị đối xử như một kẻ phiền phức, một kẻ mất thời gian và hoàn toàn không nhận được sự cảm thông”, bà nói trước tòa.

Theo lời bà Susan, sau khi con gái qua đời, một nữ nhân viên y tế đã thừa nhận với gia đình rằng nhiều người tại bệnh viện chỉ xem Libby là “một kẻ mất thời gian”. Chi tiết này đã khiến gia đình càng thêm đau đớn và phẫn nộ, bởi họ tin rằng những dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng của cô gái trẻ đã không được đánh giá đúng mức.

Phiên điều tra cũng có thông tin rằng trong thời gian Libby có mặt tại cơ sở y tế, một số nhân viên bị cáo buộc đã dành sự chú ý cho trận đấu của đội tuyển bóng đá nữ Anh trên truyền hình thay vì tập trung chăm sóc bệnh nhân. Tình tiết này hiện đang được xem xét trong quá trình điều tra.

Cái chết của Libby Instone đã gây làn sóng phẫn nộ tại Anh, khi nhiều người đặt câu hỏi liệu cô gái 20 tuổi có thể đã được cứu sống nếu các triệu chứng của mình được đánh giá nghiêm túc ngay từ lần đầu nhập viện. Phiên điều tra vẫn đang tiếp tục để làm rõ những sai sót có thể đã xảy ra trong quá trình chăm sóc và điều trị cho nữ sinh viên xấu số.