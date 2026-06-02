Messi ngạo nghễ đến World Cup 2026, HLV Argentina tiết lộ về tình hình chấn thương của siêu sao

Chỉ còn ít ngày nữa World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh, nhưng đội tuyển Argentina đang phải đối mặt với một nỗi lo không nhỏ liên quan đến tình trạng thể lực của đội trưởng Lionel Messi.

Siêu sao Messi vừa cùng ĐT Argentina đến Mỹ chuẩn bị cho kì World Cup thứ 6 trong sự nghiệp huy hoàng của mình. Dỳ chỉ ăn vận giản dị, M10 vẫn khiến người hâm mộ thả tim rần rần vì khí chất đường hoàng, ngạo nghễ của nhà vô địch World Cup 2022. Chuyện Messi gặp vấn đề về cơ trong trận đấu của Inter Miami khi phải rời sân sớm vẫn còn gây lo lắng. Sự cố xảy ra đúng vào giai đoạn nhạy cảm khiến người hâm mộ Argentina không khỏi thấp thỏm, đặc biệt khi đội bóng Nam Mỹ chuẩn bị bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương thế giới.

Chia sẻ với truyền thông Argentina, HLV trưởng Lionel Scaloni thừa nhận ông không mong muốn tình huống này xảy ra, nhưng những tín hiệu ban đầu vẫn mang lại sự lạc quan nhất định.

"Tất nhiên chúng tôi không muốn điều đó xảy ra. Tuy nhiên, những thông tin đầu tiên nhận được không quá tiêu cực. Bây giờ chúng tôi phải chờ xem cậu ấy hồi phục như thế nào và các kết quả kiểm tra tiếp theo sẽ cho thấy điều gì", chiến lược gia của Argentina cho biết.

Theo Scaloni, ban huấn luyện đã theo dõi sát trận đấu của Inter Miami và cảm thấy nhẹ nhõm khi Messi chủ động xin rời sân thay vì cố gắng thi đấu tiếp. Đó được xem là quyết định khôn ngoan trong bối cảnh ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang cận kề.

Messi cùng ĐT Argentina bắt đầu hành trình chuẩn bị cho World Cup 2026

Về phía Inter Miami, HLV Guillermo Hoyos cho biết Messi cảm thấy mệt mỏi sau quãng thời gian thi đấu liên tục, trong khi điều kiện mặt sân cũng không thực sự lý tưởng. Chính vì vậy, đội bóng Mỹ quyết định không mạo hiểm với tình trạng thể lực của ngôi sao người Argentina. Dù vậy, Inter Miami hiện vẫn chưa công bố thời điểm Messi có thể trở lại sân cỏ.

Messi được xem là nhân tố quan trọng nhất trong kế hoạch bảo vệ chức vô địch World Cup của Argentina. Sau màn trình diễn lịch sử tại Qatar năm 2022, chủ nhân tám Quả bóng Vàng tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của người hâm mộ xứ Tango, bất chấp việc anh đã bước sang tuổi 38.

Góp mặt tại World Cup 2026, Messi sẽ có lần thứ sáu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, qua đó cân bằng kỷ lục số lần dự World Cup nhiều nhất trong lịch sử. Đây cũng có thể là giải đấu cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Messi là biểu tượng tinh thần của ĐT Argentina

Trước khi bước vào World Cup, Argentina vẫn còn hai trận giao hữu gặp Honduras và Iceland. Những trận đấu này sẽ là cơ hội để Scaloni đánh giá chính xác tình trạng của Messi cũng như mức độ sẵn sàng của toàn đội trước khi chiến dịch bảo vệ ngôi vương chính thức bắt đầu.

Dù chấn thương hiện tại chưa được xác định là nghiêm trọng, nhưng chỉ riêng việc Messi gặp vấn đề thể lực ngay trước thềm World Cup cũng đủ khiến người hâm mộ Argentina đứng ngồi không yên. Với vị thế của một nhà đương kim vô địch, Albiceleste hiểu rằng cơ hội bảo vệ cúp vàng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc đội trưởng của họ có thể đạt trạng thái tốt nhất hay không.