Cay đắng tột cùng, thủ môn huyền thoại tuyển Đức tuyên bố giã từ ĐT Quốc gia ngay sau trận thua sốc và bị loại ở World Cup 2026

Manuel Neuer tái giải nghệ sau cú sốc World Cup: "Thật cay đắng khi mọi thứ kết thúc như thế này".

Đội tuyển Đức gây thất vọng khi dừng bước ngay từ vòng 32 đội World Cup 2026 sau thất bại 3-4 trước Paraguay trên loạt sút luân lưu, sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu. Ngay sau trận đấu, Manuel Neuer tuyên bố kết thúc sự nghiệp trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Thủ môn 40 tuổi từng chia tay tuyển Đức sau EURO 2024, nhưng bất ngờ thay đổi quyết định để trở lại phục vụ đội tuyển tại World Cup 2026. Tuy nhiên, hành trình tái xuất của anh chỉ kéo dài bốn trận trước khi khép lại bằng một kết quả đầy cay đắng.

"Thật cay đắng khi mọi thứ kết thúc theo cách này", Neuer chia sẻ sau trận.

Trong loạt sút luân lưu, Neuer từng níu giữ hy vọng cho tuyển Đức bằng một pha cản phá quan trọng. Dẫu vậy, Jonathan Tah sau đó lại sút vọt xà, trước khi Jose Canale thực hiện thành công lượt đá quyết định giúp Paraguay giành vé đi tiếp.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Trận gặp Paraguay cũng là lần ra sân thứ 128 và cuối cùng của Neuer trong màu áo "Cỗ xe tăng". World Cup 2026 không phải giải đấu thành công với thủ thành kỳ cựu. Anh không giữ sạch lưới ở bất kỳ trận nào và cũng chưa có thêm trận clean sheet nào tại sân chơi World Cup kể từ trận chung kết năm 2014.

Quyết định của HLV Julian Nagelsmann sử dụng Neuer thay cho Oliver Baumann cũng tạo ra nhiều tranh cãi. Baumann đã là thủ môn số một của tuyển Đức trong suốt hai năm trước World Cup nhưng phải ngồi dự bị trong toàn bộ giải đấu.

Sự chỉ trích càng gia tăng sau thất bại 1-2 trước Ecuador ở vòng bảng. Dù Đức vẫn giành ngôi nhất bảng E, Neuer bị nhiều ý kiến cho rằng mắc lỗi trong cả hai bàn thua. Ở bàn mở tỷ số của Nilson Angulo, Neuer không kịp đổ người trước cú sút từ ngoài vòng cấm. Đến bàn quyết định của Gonzalo Plata, anh cũng không thể bắt gọn bóng sau pha đánh đầu nối từ tình huống phạt góc.

Ảnh: Getty

Khi được hỏi về tình huống dẫn đến bàn thua trước Ecuador, Neuer phủ nhận hoàn toàn nhận định cho rằng mình mắc sai lầm. "Tôi không nghĩ đó là lỗi của mình", thủ thành người Đức nói.

Neuer cho biết anh chỉ có "vài phần nghìn giây" để phản ứng và lựa chọn bắt bóng là phương án an toàn nhất. "Tôi cố gắng bắt gọn bóng. Nếu chọn đấm bóng ngay trong khu vực 5m50, rất có thể tình huống còn trở nên nguy hiểm hơn. Bất kỳ thủ môn nào cũng sẽ hiểu quyết định đó", Neuer giải thích.

Sau gần hai thập kỷ cống hiến, Neuer chính thức khép lại sự nghiệp quốc tế với 128 lần khoác áo tuyển Đức, để lại dấu ấn như một trong những thủ môn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước này.