Mexico làm nên lịch sử khi hạ Ecuador 2-0 để hiên ngang vào vòng 1/8, thêm 1 tấm thẻ đỏ vì che miệng nói chuyện ở World Cup 2026

Mexico tiếp tục hành trình ấn tượng trên sân nhà khi đánh bại Ecuador 2-0 ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Sáng 1/7 (giờ Việt Nam), ĐT Mexico bước vào trận đấu vòng 1/16 gặp Ecuador. Hai bàn thắng trong hiệp một của Julián Quiñones và Raúl Jiménez giúp chủ nhà Mexico giành vé vào vòng 1/8, khép lại một đêm đáng nhớ nhưng cũng đầy kịch tính với màn mưa giông khiến trận đấu phải lùi giờ thi đấu và một tấm thẻ đỏ ở những phút bù giờ cuối cùng.

Mưa giông khiến trận đấu lùi gần một giờ, Mexico vẫn nhập cuộc như vũ bão

Cuộc đối đầu trên sân Azteca không thể diễn ra đúng kế hoạch khi khu vực Mexico City xuất hiện mưa lớn kèm giông sét. FIFA buộc phải kích hoạt quy trình đảm bảo an toàn, khiến thời điểm bóng lăn bị lùi gần một giờ so với lịch ban đầu. Sau quãng thời gian dài chờ đợi, hàng vạn CĐV trên khán đài cuối cùng cũng được chứng kiến màn trình diễn thuyết phục của đội chủ nhà.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Mexico chủ động dâng cao đội hình và liên tục gây sức ép. Phút 22, Julián Quiñones khai thông thế bế tắc bằng pha dứt điểm lạnh lùng sau một tình huống chuyển đổi trạng thái tốc độ.

Chưa đầy 10 phút sau, Raúl Jiménez tiếp tục khiến các khán đài Azteca bùng nổ khi nhân đôi cách biệt, giúp Mexico bước vào giờ nghỉ với lợi thế cực lớn.

Sang hiệp hai, Ecuador kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục dồn ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự chơi kín kẽ của Mexico cùng sự chắc chắn của thủ môn Rangel, đại diện Nam Mỹ gần như không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm. Những sự điều chỉnh nhân sự của HLV Sebastián Beccacece cũng không đủ tạo nên khác biệt, trong khi Mexico bình tĩnh bảo toàn lợi thế cho đến tiếng còi mãn cuộc.

Ecuador rời giải bằng tấm thẻ đỏ đáng quên

Những phút bù giờ chứng kiến bầu không khí trên sân nóng lên sau một pha va chạm giữa cầu thủ hai đội. Trung vệ Piero Hincapié của Ecuador xảy ra lời qua tiếng lại với tiền đạo Santiago Giménez và dùng tay che miệng khi đối đáp với đối phương. Sau khi nhận tín hiệu hỗ trợ, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với Hincapié ở phút 90+5, khép lại một ngày thi đấu đáng quên của đại diện Nam Mỹ.

Bên cạnh tình huống gây tranh cãi cuối trận, chiến thắng của Mexico tiếp tục cho thấy họ là một trong những tập thể có phong độ ổn định nhất kể từ đầu giải. Không chỉ sở hữu hàng công hiệu quả với bộ đôi Quiñones - Jiménez, đoàn quân của HLV Javier Aguirre còn gây ấn tượng bởi hệ thống phòng ngự cực kỳ kỷ luật. Sau bốn trận tại World Cup 2026, El Tri vẫn duy trì thành tích giữ sạch lưới, phản ánh sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Ở tuyến giữa, Romo cùng tài năng trẻ Gilberto Mora kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu, trong khi Rangel tiếp tục mang đến sự yên tâm với những pha xử lý chắc chắn. Trên hàng công, Raúl Jiménez thêm một lần chứng minh vai trò đầu tàu bằng khả năng di chuyển thông minh, làm tường hiệu quả và trực tiếp ghi bàn ấn định chiến thắng.

Mexico đi vào lịch sử, phá lời nguyền trận đấu thứ năm

Không chỉ giành quyền vào vòng 1/8, Mexico còn chấm dứt "lời nguyền trận đấu thứ năm" - nỗi ám ảnh đã đeo bám bóng đá nước này suốt nhiều kỳ World Cup khi liên tục dừng bước ngay sau vòng bảng hoặc ở trận knock-out đầu tiên.

Chiến thắng 2-0 giúp Mexico giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026 và tiếp tục nuôi hy vọng tạo nên kỳ World Cup thành công nhất trong nhiều năm qua. Đối thủ tiếp theo của El Tri sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và CHDC Congo. Với phong độ ổn định, hàng thủ chắc chắn cùng lợi thế được thi đấu trên sân nhà, Mexico đang trở thành một trong những cái tên đáng gờm ở nhánh đấu của mình.

Ảnh: Getty.