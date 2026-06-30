HLV tuyển Đức nổi nóng với nữ phóng viên xinh đẹp sau khi bị Paraguay loại khỏi World Cup 2026

Julian Nagelsmann nổi nóng sau cú sốc World Cup, đáp trả gay gắt nữ phóng viên giữa áp lực mất ghế.

Giấc mơ chinh phục World Cup 2026 của tuyển Đức khép lại theo cách không ai ngờ tới khi "Cỗ xe tăng" để thua Paraguay trên chấm luân lưu sau trận hòa 1-1 kéo dài 120 phút. Kết quả này lập tức đẩy HLV Julian Nagelsmann vào tâm điểm chỉ trích. Những câu hỏi về chuyên môn lẫn tương lai của ông xuất hiện ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Sau thời gian ở phòng thay đồ cùng các học trò, Nagelsmann bước vào cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình ZDF. Tuy nhiên, bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng. Khi được hỏi điều khiến ông thất vọng nhất, HLV tuyển Đức cho rằng đội bóng triển khai bóng quá chậm và bỏ lỡ cơ hội tận dụng lợi thế trong những tình huống bóng bổng.

"Chúng tôi luân chuyển bóng quá chậm. Đáng lẽ phải đưa bóng vào vòng cấm nhiều hơn, nhất là khi trên sân có rất nhiều cầu thủ cao lớn và chúng tôi được hưởng nhiều quả phạt góc", Nagelsmann nói.

Chiến lược gia 38 tuổi cũng không giấu sự bức xúc về bàn thắng không được công nhận của Jonathan Tah trong hiệp phụ. Ông gọi quyết định của trọng tài sau khi tham khảo VAR là "một vụ bê bối". "Tôi không hiểu trọng tài nhìn thấy điều gì. Theo tôi, đó hoàn toàn không phải là pha phạm lỗi", Nagelsmann bày tỏ.

Tuy nhiên, khi nữ phóng viên Lili Engels tiếp tục đặt câu hỏi về nguyên nhân khiến tuyển Đức không duy trì được phong độ như chiến thắng 7-1 trước Curacao ở vòng bảng, Nagelsmann bắt đầu mất kiên nhẫn.

Ông một lần nữa nhắc lại rằng đội bóng triển khai bóng quá chậm. Khi câu hỏi tiếp tục xoáy vào vấn đề này, HLV tuyển Đức đáp trả với giọng gay gắt: "Tôi vừa nói rồi. Chúng tôi triển khai bóng quá chậm. Tôi đã nói điều đó ba lần".

HLV Julian Nagelsmann nổi nóng khi liên tục bị nữ phóng viên chất vấn về lối chơi chậm chạp dẫn đến việc bị loại ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Nữ phóng viên Lili Engels khiến HLV tuyển Đức phát cáu vì xoáy sâu về thất bại của đội tuyển Đức

Cuộc phỏng vấn sau đó chuyển sang chủ đề tương lai của Nagelsmann. Dù đang chịu nhiều sức ép, cựu HLV Bayern Munich khẳng định chưa nghĩ đến chuyện rời ghế. "Nếu Liên đoàn Bóng đá Đức vẫn muốn tôi tiếp tục, tôi sẽ chuẩn bị cho EURO 2028. Nếu họ không muốn, họ chỉ cần nói với tôi",

Khi được hỏi liệu có ý định từ chức hay không, ông trả lời dứt khoát: "Tôi không phải người bỏ chạy".

Ảnh: Getty

Trong lúc tương lai của Nagelsmann bị đặt dấu hỏi, truyền thông Đức cũng bắt đầu nhắc nhiều đến Jurgen Klopp như một ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Có mặt tại World Cup với vai trò bình luận viên của Magenta TV, Klopp từ chối nói nhiều về khả năng dẫn dắt tuyển Đức.