Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 1/7: Hai "ông lớn" Pháp và Anh cùng xuất trận, không được phép sẩy chân!

Sau khi Brazil, Paraguay và Morocco giành quyền vào vòng 16 đội, vòng knock-out World Cup 2026 tiếp tục sôi động với bốn cặp đấu hứa hẹn nhiều bất ngờ trong ngày 1/7 (theo giờ Việt Nam).

Bờ Biển Ngà vs Na Uy (00h00)

Trận đấu mở màn trong ngày là màn so tài giữa hai đội bóng đều nuôi tham vọng tiến sâu tại World Cup năm nay. Bờ Biển Ngà sở hữu nền tảng thể lực cùng khả năng chơi bóng giàu tốc độ, trong khi Na Uy mang đến sức mạnh từ dàn cầu thủ đang thi đấu tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Đây được đánh giá là cặp đấu khá cân bằng. Chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao trên hàng công hoặc một sai lầm nơi hàng thủ cũng đủ tạo nên khác biệt.

Pháp vs Thụy Điển (04h00)

Tong trận cầu tâm điểm của ngày thi đấu, Pháp bước vào vòng loại trực tiếp với vị thế của một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Đội bóng áo lam sở hữu đội hình đồng đều ở cả ba tuyến cùng chiều sâu lực lượng đáng nể.

Bên kia chiến tuyến, Thụy Điển luôn nổi tiếng với lối chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn và rất khó bị đánh bại trong các trận đấu loại trực tiếp. Đại diện Bắc Âu chắc chắn sẽ không để Pháp có một trận đấu dễ dàng.

Nếu chơi đúng sức, Pháp vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, những trận knock-out luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ và Thụy Điển đủ khả năng kéo đối thủ vào một cuộc chiến kéo dài tới hiệp phụ hoặc loạt luân lưu.

Mexico vs Ecuador (08h00)

Cuộc đối đầu giữa hai đại diện của khu vực CONCACAF và Nam Mỹ được dự báo sẽ diễn ra với tốc độ rất cao. Mexico luôn là đội bóng giàu kinh nghiệm tại các kỳ World Cup và thường chơi rất bản lĩnh ở những trận đấu loại trực tiếp. Trong khi đó, Ecuador gây ấn tượng nhờ nền tảng thể lực sung mãn cùng lối đá giàu năng lượng.

Khoảng cách giữa hai đội không quá lớn nên đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu giằng co. Khả năng tận dụng cơ hội và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định sẽ đóng vai trò then chốt.

Anh vs CHDC Congo (23h00)

Khép lại ngày thi đấu là màn ra quân của tuyển Anh tại vòng knock-out. Tam sư được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng ở cả ba tuyến cùng chiều sâu đội hình thuộc nhóm mạnh nhất giải đấu. Mục tiêu của thầy trò HLV Gareth Southgate không gì khác ngoài tấm vé vào vòng 16 đội.

Tuy nhiên, CHDC Congo đã chứng minh họ không phải hiện tượng nhất thời. Đại diện châu Phi gây nhiều khó khăn cho các đối thủ từ vòng bảng nhờ lối chơi giàu thể lực, pressing quyết liệt và tinh thần thi đấu rất cao.

Nếu thi đấu đúng phong độ, tuyển Anh có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Dẫu vậy, trước một đối thủ chơi đầy năng lượng như CHDC Congo, Tam sư sẽ phải duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút nếu không muốn bất ngờ xảy ra.